Tizennégy szlovák országos csúcsot döntött meg a dunaszerdahelyi Bíró Attila Finnországban

Bíró Attila 2023-ban egyedüli szlovákiai résztvevőként indult a híres Spartathlonon, amely a 246 kilométeres Athén–Spárta távot foglalja magába. A szeptember végi versenyt impozáns eredménnyel zárta, a távot 31 óra 40 perc 57 másodperc alatt teljesítette, és a mezőny első harminc százalékában ért célba.

Az ultrafutó most február végén egy 24 órás, fedett pályás versenyre utazott Helsinkibe. Lapunknak adott interjújában elmondta, hogy szomorú apropója is van a visszatekintésnek. „Ezt a versenyt teljes mértékben a nemrég hirtelen elhunyt Bögi Sándor ajánlotta nekem, ő inspirált. Eredetileg az észak-norvégiai Tromsőbe készültem maratont futni, de ő azt mondta: »Attila, neked nem a tromsői maratonnal kell foglalkozni, neked egy ilyen versenyre kell menned!«. Én korábban még csak nem is hallottam a helsinki versenyről, de ő úgy gondolta, ott van lehetőségem korosztályos csúcsokat dönteni. Amire büszke vagyok, hogy végül nemcsak a korosztályomban, hanem abszolút értelemben is sikerült rekordokat döntenem. Kettő közülük olyan csúcs volt, amely nagyon a határon mozgott, a többi viszont egyértelmű volt. Érdemes azt figyelembe venni, hogy egy 50 kilométeres távon sokkal könnyebb megdönteni az 50-es rekordot, mint egy 24 órás versenyen, mivel az utóbbin még tartalékolni kell a folytatásra. Én így Finnországban szándékosan nagyon elfutottam az elejét, így sikerült az első 50 kilométeren körülbelül 1 percet javítani a csúcson. Az is meglepett, hogy annak ellenére, hogy elfutottam az elejét, nem készültem el az erőmmel, hanem végig bírtam a versenyt. Ez is egy olyan érdekes tapasztalás volt, amit szívesen megosztottam volna személyesen Bögi Sándorral, de nem maradt rá földi időnk...ˮ