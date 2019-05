7:1-re verték Nagy-Britanniát a szlovákok, akik az USA botlásáért szurkolnak

Vesszen az USA!

Szlovák szempontból nem alakultak jól a szombati játéknap mérkőzései. Mivel Kanada legyőzte Németországot (8:1), Szlovákia negyeddöntős reményei tovább csökkentek: még ha a számára legkedvezőbb hármas holtverseny is alakulna ki a csoportban a 12 pontos csapatok között, a minitabellán csak harmadik lenne az említett gárdák mögött. Azaz Kanada, Németország és a már 13 pontnál járó Finnország már biztosan ott van a legjobb nyolc között.

Az egyetlen reménysugár a szlovákok számára az USA pontvesztése: az amerikaiaknak a hátralevő két meccsükön (Németország, Kanada) legfeljebb 1 pontot szabad szerezni.

Remek kezdés

A britek elleni meccs hangulatán ez mit sem érződött, a Steel Aréna közönsége ismét tombolós kedvében volt.

A kapuba Denis Godla került, a világbajnokságon először, helyette Marek Čiliak ült a lelátóra. A szlovákok továbbra is hat védővel, a sérült Ďaloga-Jaroš kettős nélkül léptek jégre.

Godlának rögtön a 2. percben bizonyítania is kellett, csapattársai korongvesztése miatt Betteridge szólóját hatástalanította. Az ellenfélnél Bowns viszont nem tudott hárítani, pillanatok 2:0 lett az állás, Andrej Sekera (távolról) és Libor Hudáček (Tatar egyéni akciója után figyelt a lecsorgó korongra) talált be gyors egymásutánban. A szlovákok óriási nyomás alatt tartották a brit kaput. Amikor már úgy tűnt, levegővételhez jutnak, emberelőnyben Martin Marinčin bombázott a kék vonalról - 3:0. A harmad hajrájában Godla nem tudta egy védése után oldalra paskolni a korongot, amelyre Hammond csapott le - 3:1.

Bulihangulat a Steel Arénában

A második húsz perc az első tükörképeként indult, néhány másodperc elteltével Hudáček vihette rá a korongot Bownra, de nem járt sikerrel. Utána egy kicsit a britek beszorították a szlovákokat, akik válaszul hosszasan kevergettek a támadóharmadban - végül Michal Čajkovský talált magának lövőhelyzetet - 4:1. A szurkolók jól szórakoztak, amikor a hangszórókból elhallgatott zeneszámot tovább énekelték, borsódzott az ember háta. "Ki nem ugrál, nem is szlovák, hej, hej, hej", zengett a csarnokban, s 7000-en eleget is tettek a felszólításnak, alapjaiban rengetve meg a Steel Arénát. Hát még, amikor Marián Studenič egyéni akcióból 5:1-re alakította az állást, megszerezve első vb-gólját. A britek emberelőnye alatt egy kontra során Adam Liška passzából Matúš Sukeľ talált be - 6:1.

Az utolsó játékrészben már békésen folydogált a hoki, a vb-n debütáló Dávid Bondra állította be a 7:1-es végeredményt.

A pozsonyi, B csoport mérkőzésén Svédország 4:3-ra győzött az addig százszázalékos Svájc ellen.