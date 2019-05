Rávezetések után az oroszoké a vb-bronz

Az oroszok gyakorlatilag a legerősebb válogatottjukkal érkeztek a vb-re, csak az NHL-nagydöntőre készülő Taraszenko és a két columbusi, Panarin és Bobrovszkij nincs itt Pozsonyban a legjobbjaik közül. Ennek ellenére megismétlődött a nyolc évvel ezelőtti finn siker az elődöntőben, az északiak elsősorban rendkívül fegyelmezett játékuknak (mindössze egy kiállítás) és remek kapusteljesítményüknek (Mikko Lehtonen) köszönhetően nyertek 1:0-ra.

A csehek is a döntőbe vágytak jelenlegi formájukban, és a szakírói vélemények szerint mostani összeállításukban erre minden esélyük meg is volt, mivel 2010-es vb-elsőségük (és talán a 2015-ös csehországi torna) óta nem volt ennyi sztár a keretükben. A Kanada elleni elődöntőben azonban kifogott rajtuk Matt Murray kapus, Miloš Říha szövetségi kapitány szerint pedig a tengerentúliak jobban is akarták a sikert. A juharlevelesek kíméletlenül belőtték helyzeteiket, és nem hagytak sanszot a cseheknek (5:1).

Azaz a szokásos módon a csalódottak csatájává vált a bronzmeccs, amit a langyos szurkolói reakciók is alátámasztottak, a pozsonyi szpíker a mérkőzés előtt szinte könyörgött a cseh drukkereknek, hogy teremtsenek hasonló atmoszférát, mint az eddigiekben. A kezdő bedobásra aztán egy csapásra szépen megtelt az addig reménytelenül foghíjasnak mutatkozó Ondrej Nepela-stadion lelátója. Megérkezett a szurkolás is, a „Češi, Češi” skandálásra viszont a legtöbb esetben jött a „Rossz-sziii-jaaa” válasz.

A mérkőzés első harmadában kiegyenlített volt a játék is, orosz nyomásra cseh lehetőségek jöttek. Az oroszok szereztek vezetést Grigorenko révén (dicséret illeti Dadonovot, aki Hrubec kapus elől eltakarta a korongot). Néhány másodperc múlva egyenlítettek a csehek, Sklenička remek passzát Řepík félfordulattal vette át, majd rutinosan góllal fejezte be a miniszólót – 1:1. A csehek lendületben maradtak, Kovář a kapu mögül megtalálta az üresen hagyott Kubalíkot, aki kapásból a hosszú felsőbe lőtt – 1:2.

Azaz Csehország 20 perc után sokkal jobban állt, mint legutóbbi két vb-bronzmeccsén: 2015-ben az USA ellen és 2014-ben Svédország ellen sem ütöttek gólt, és mindkétszer 3:0-ra kikaptak. Az oroszoknak pont ellenkező a statisztikájuk a harmadik helyért vívott meccseken, az utolsó két esetben (2017, 5:3 Finnország ellen és 2016, 7:2 USA ellen) összesen 12 gólt jegyeztek.

A gólgazdag tradíció szellemében már a második harmad 40. másodpercében egyenlítettek, a tornán másodszor védő Hrubec kapus megint nem tudta időben összezárni a mamutjait – 2:2. Anyiszimov találata után is élénk maradt a játék, számtalan helyzet maradt kihasználatlanul, az 5:5-ös állás is reális lehetett volna.

A következő gólra azonban egészen a rávezetésekig kellett várni, Vaszilevszkij és Hrubec ugyanis a rendes játékidőben és némi szerencsével a hosszabbításban is lehúzta a redőnyt.

A büntetők során Kovalcsuk és Guszev is betalált orosz részről, a csehektől azonban senki nem volt sikeres, így Oroszország lett a bronzérmes rávezetések után.