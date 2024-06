Volt, aki bankkártyával is szavazott volna, de alacsony a részvétel Párkányban

Szombaton kora este a tíz párkányi választókörzetből ötbe látogattunk el, de mindenhol alacsony választói részvételt tapasztaltunk. Volt, ahol szinte kongott a terem az ürességtől, a többi helyen is csak lézengtek, pár szavazóval találkoztunk. A vasútállomási, 10-es választókörzetben este fél hatkor a 356 választásra jogosult lakosból csak kilencvenen adták le a voksukat. A kettes választókörzetben, a zeneiskolában 959 választóból este hatig 242 személy szavazott, az egyes körzetben, a Viza centrumban a több mint ezer választásra jogosult személyből kb. a 26 százalékuk. A négyes választókörzetben 919 emberből este fél hétig 180-an voltak szavazni, a hármas körzetben pedig 760 választásra jogosult személyből kb. a 21-22 százalékuk és főként az idősek. Párkányban este hét óra után lapunk értesülései szerint az összrészvétel szűken 20 százalék feletti, de van körzet, ahol csak 19 százalékos. Fél nyolc tájékán viszont már ismét megindultak az emberek, volt ahol még sor is kialakult. Ennek ellenére nem várható, hogy 30 százalékos részvétellel záruljon Párkányban a szavazás. Több szállóvendég és turista is voksolt, sőt akadt, aki a bankkártyáját bemutatva szavazott volna. Egy úr gyorsvonattal érkezett Párkányba, Ústí Nad Labemből, beszaladt az állomási szavazóhelyiségbe, hogy leadja a voksát, de aztán mégsem szavazhatott, mert nem rendelkezett a szükséges jogosultsággal.