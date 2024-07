Helyezkedés a bizonytalanban

Mindezt azért is érdemes felvetni, mert beiktatási beszédében Peter Pellegrini az ingerült közhangulat csillapítására, az emberek között magasodó mentális fal lebontására tett ígéretet. Ennek sikerén vagy kudarcán fog eldőlni, hogy ő mennyiben lesz hitelt érdemlő államfő?

Szép szavak voltak, amit a beiktatásán az ünnepi dikcióban elmondott. De nagyon szép beszédet tartott akkor is, amikor tavaly októberben meggyőző többséggel megválasztottuk a parlament házelnökévé. A valóságban, a tettek mezején aztán egy egészen más Peter Pellegrinit éltünk meg. Úgyhogy a június 15-ei szép szavak szónoklatában én nem igazán hiszek. Ám ha köztársasági elnökként tényleg azok szellemében fog eljárni, akkor majd emelem előtte kalapom... Bár az első lépései nem ennek kilátásait sejtetik.

Egyébként most, a kormányfőt ért merényletet, illetve az új államfő beiktatását követő első hónapokban fog kiderülni, hogy Szlovákia demokratikus ország marad-e, vagy az autokrácia felé hajlik?

Ellenzékben bírálni szokás a kormányt és kritikus szemmel nyilatkozni. Az újságírói vénám viszont azt súgja, hogy októbertől bármennyire fura meg visszatetsző dolgok történtek is a parlamentben, a közpolitikában és az országban, mégis azt gondolom, Szlovákia egyelőre nem lépett le a demokrácia vágányáról. Ennek megtartó okát abban is látom, hogy a választási rendszer megváltoztatásához nálunk alkotmányos többség szükséges. Ellenkező esetben a Smer és a Hlas a saját érdekeinek szellemében biztosan a választási törvényt is módosítaná, mégpedig úgy, hogy az az ő jelöltjeiket részesítse előnyben, illetőleg hátrányba szorítsa a jelenlegi ellenzéki pártokat.

Ebben a mai belpolitikai helyzetben mennyire képes meglelni a sajátos eszközeit a parlamenti oppozíció?

Hadd sóhajtsak egyet! Mert egy dolog egykori újságíróként kommentálni a dolgokat, és más szituáció az ellenzék részeként olyan kérdésekre válaszolni, amelyekről nem lehet másképpen, csak önkritikusan beszélni. Persze, az sem segít, ha most sorolni kezdem, hogy a parlament ellenzéki padsoraiban mi mindent lehetne jobban csinálni. Merthogy több mindent, annyi tény. Ám hogy a választ se kerüljem meg: nem érzem úgy, hogy az ellenzék mindig teljes intenzitással és aktivitással él is a törvény adta lehetőségeinek összes eszközével. Ahogyan civilként akár én magam is elvárnám azt.