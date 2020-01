Királyfiakarcsa: Vitális nyugdíjasok segítik a község fejlesztését

Ilyenkor számot vetnek az elmúlt évvel, felidézik a kellemes emlékeket, és megemlékeznek azokról, akik már nem tudtak eljönni. A résztvevőket autóbusszal hozzák, viszik mind a hat Karcsáról, illetve egymást segítve autókkal érkeznek. Minden egyes vendéget személyesen üdvözölt a polgármester. Az idei aktivitásokról Szinger Katalin számolt be, aki 16 éven át vezette a nyugdíjasklubot.

Ezen az összejövetelen bejelentette, lemond elnöki posztjáról a fiatalabbak javára. Új elnöknek a tagok egyhangúlag Malina Rozália egykori tanító nénit választották meg.

„Nagyon büszke vagyok a nyugdíjasainkra a fiatalokat megszégyenítő lendületükért és tenni akarásukért. A legutóbbi helyhatósági választás után az elsők között voltak, akik jelentkeztek, hogy lehetőségeik szerint szívesen segítenék az önkormányzat munkáját. Ennek első lépéseként úgymond örökbe fogadták a királyfiakarcsai tájházat, és a szó szoros értelmében annak felvirágoztatásán kezdtek dolgozni. Körbeültették virágokkal, amelyeket egész nyáron gondoztak, a férfi mesteremberek a néhai téglajárdát újították fel. Hála nekik is, most már olyan állapotban lesz a tájház, hogy látogatókat is tudunk fogadni, hiszen Karcsa szélen ez az egyetlen fennmaradt, műemlék értékű, eredeti tájház”

– méltatta a nyugdíjasok aktivitását Wurczell Zoltán polgármester.

Az elhangzott beszámoló alapján valóban változatos programokat szervezett a klub az elmúlt évben, kezdve az áprilisi tánccsoport-találkozóval Légen, ahol a királyfiai nyugdíjasok díszoklevelet kaptak, majd következett a májusi bál, amely már olyan népszerű, hogy a jóval fiatalabbak is több éve rendszeresen részt vesznek rajta, valamint a többnapos zalakarosi üdülés és a párkányi fürdőzés. Az önkormányzat amellett, hogy 1500 euróval támogatja a nyugdíjasklub működését, amikor kirándulni mennek, az autóbusz költségeit is fedezi, sőt még egy saját szervezésű zarándokúttal is megajándékozta a klub tagjait, amikor meghívta őket Alsóbodokra, az Esterházy János-emlékünnepségre. Az egybegyűlt nyugdíjasokat a helyi óvodások köszöntötték karácsonyi műsorukkal, és külön köszöntötték mindazokat, akik ebben az évben kerek jubileumot ünnepeltek.