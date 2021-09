Vasárnapig várják az adományokat a tiszacsernyői gőzmozdony megtisztítására

A Nádej pre ČnT névre keresztelt polgári társulás tevékenységét egy évvel ezelőtt mutatta be az Új Szó. Akkor a Balogh Zita helyi lakos által vezetett társulás és tagjai többek között a város egykori, ma már nagyon rossz állapotban lévő bölcsőde udvarát és annak környékét tisztította meg. Számukra abszurdum, hogy a 21. században nincs hová leülni a városban egy séta alkalmával, de még a szemetet sincs hova kidobni. Éppen ezért a közterületek újjáélesztésének és a város kulturális életének fellendítése érdekében polgári társulást hoztak létre. „Itt élünk, itt neveljük a gyermekeinket, azt szeretnénk, hogy felnőttként ők is itt maradjanak, de ha a dolgok így mennek tovább, ez csak álom marad. Megalakulásunk óta egy élhető város hiányzó részeit próbáljuk pótolni, az emberek visszajelzései szerint mindenkit az zavar a leginkább, hogy az egykor fejlődő és virágzó Tiszacsernyő milyen állapotban van. Mivel az elmúlt évek során alig változtak a dolgok, elhatároztuk, polgári társulásként összefogunk és mi is hozzájárulunk városunk szépítéséhez, hírnevének öregbítéséhezˮ – mondta korábban Balogh Zita. A tiszacsernyői vasútállomás forgalma az évek során jócskán megcsappant, ennek ellenére továbbra is kulcsfontosságú szerepet tölt be. Az épület belseje igazi vizuális kuriózumként ivódott be a köztudatba, a polgári társulás vezetése fontosnak tartja, hogy a lehetőségekhez mérten ne csak az itt élők, hanem az ide érkezők is kellemes fogadtatásban részesüljenek, miután kilépnek az állomásból. „Ez a gőzmozdony egy igazi ikon, a város látványossága, szinte minden lakos kötődik hozzá valamilyen módon, ezért régóta azon dolgozunk, hogy megállítsuk a pusztulását. Jól emlékszem, hogy gyerekkoromban milyen szép volt, de már legalább két évtizede senki sem nyúlt hozzá. Telehordták szeméttel, az ablakait kitörték, a festék színe megfakult, néhány részét belepte a gaz és a moha, sőt, egy kisebb fa is kinőtt benne. Nagy meglepetésünkre és örömünkre a gőzmozdony tulajdonosa, a Szlovák Vasutak (ŽSR) vezetése is pozitívan áll a kezdeményezésünkhöz, segítik majd a munkát és egy olyan speciális gépet is a rendelkezésünkre bocsátanak, mellyel a vagonokat tisztítják. Mivel a felújítás nem kevés pénzbe kerül, gyűjtést indítottunk. Biztosak vagyunk benne, hogy a helyieknek legalább annyira fontos a gőzmozdony sorsa, mint nekünk. Az összegyűjtött pénzből a felújításhoz szükséges alapanyagok beszerzését, az alapzat helyreállítását és a kitört ablakok cseréjét finanszíroznánk. Jól ismerjük a mozdony történetét, éppen ezért egy emléktáblát is el szeretnénk helyezni.

Az adományokat telefonos (+421917343267) egyeztetés után személyesen vagy az SK8909000000008173810397 számlaszámra várjukˮ – közölte az Új Szóval Balogh Zita.