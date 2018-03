A városi rendőrség bekamerázná egész Dunaszerdahelyt

Dunaszerdahely | A városi rendőrség szeretné bekamerázni az egész várost.

A város digitálisra cserélte az analóg térfigyelő kamerákat, és továbbiakat szerel fel. Ahogy a költségvetés engedi, fokozatosan újabb kamerákat kötnek be a térfigyelő rendszerbe. Az optikai kábelek, amelyekre az új kamerákat is csatlakoztatják, behálózzák Dunaszerdahely egyes részeit, a város több pontján is adott a lehetőség kamerák telepítésére.

„Az új kamera helyét mindig az önkormányzattal közösen választjuk ki. Most a vasútállomással szemben levő parkkal kezdjük, ahova három új kamerát telepítünk, amelyekkel a buszpályaudvart is figyelni tudjuk” – mondta Csiba Tibor, a városi rendőrség parancsnoka. Új kamerákat telepítenek a Rózsaligetbe és a Bartók Béla sétányra, valamint a MAX bevásárlóközpont mögötti parkba is. Minél több kamerát szeretnének üzembe helyezni. Ideális lenne, ha teljesen le tudnák fedni a várost, beleértve a nem belátható helyeket is. Ha több a térfigyelő kamera, több monitor is kell, ezért a városi rendőrségen azt a helyiséget is bővíteni kell, ahol a nyolc nagy képernyőjű monitort elhelyezik.

Somogyi Katalin