Ünnepi közgyűlés sztárvendégekkel – több száz fős bulit szerveznek Bősön

Ősszel a kedvező átoltottságnak köszönhetően még úgy tűnhetett, hogy idén szabadabb lesz az év vége a Dunaszerdahelyi járásban. Hiszen a főváros körzetéhez hasonlóan itt is enyhébb járványügyi intézkedéseket indikált a Covid-automatában az átoltottság. A dunaszerdahelyi járásban a lakosok 57 százaléka van teljesen beoltva a Covid-19 okozta megbetegedés ellen. Sokan azt remélték, hogy az oltási hajlandóság majd utat nyit a szilveszteri rendezvényeknek.

Országos zárás

A romló járványhelyzet miatt egy hónapja országos rendelkezések váltották fel a regionális Covid-automatát, így az átoltottságból fakadó régiós kedvezményektől is elbúcsúzhattunk. Ugyan ez elmúlt napokban fokozatosan enyhültek a korlátozások, és a kijárási tilalom, is csak este 8-tól hajnali 5-ig van érvényben. Szilveszteri rendezvények megtartására azonban nincs lehetőség.

Se tűzijáték, se utcabál

Dunaszerdahelyen december elején jelentették be, hogy a tervezett adventi programokhoz hasonlóan a szilveszteri események is elmaradnak, tűzijáték és utcabál sem lesz. Somorján csak tűzijáték lesz, Orosz Csaba polgármester elmondta, hogy a sok lemondással járó évben ezt nem akarták elengedni. Bősön azonban úgy tűnik, nem maradnak program nélkül az emberek.

Ünnepi közgyűlés

A Bősiek Bősért polgári társulás ünnepi közgyűlést szervez december 31-re a városi parkba. A fűtött nagysátorban a külföldi fellépők lesznek a tiszteletbeli vendégek, a belépőjegyet pedig tagsági díjra keresztelték. A szilveszteri programra elővételben megvásárolt jegyekkel is várják az új tagokat a gyűlésre. A belépésre saját feltételeket szabtak meg: 24 óránál nem régebbi negatív antigén tesztet, vagy legfeljebb 48 órás negatív PCR-tesztet kérnek a gyűlésre érkezőktől, a tesztelési lehetőségről a helyszínen gondoskodnak.

A vendégeknek kötelező a szájmaszk. December 31-én lejár a társulás elnökének mandátuma, ezzel is indokolja Jakus Zoltán a közgyűlés és az elnökválasztás szükségességét. „Közgyűlést és választásokat lehet tartani. Ez egy hivatalos platform, ahol megválasztanak, vagy leváltanak, ha lesz kihívó. A szavazatokat hajnali 4-kor fogják összesíteni. A meghívott vendégek lesznek a jövő évi fesztivál sztárvendégei” – nyilatkozta a szervező hozzátéve, hogy mintegy hatezer tagjuk közül legfeljebb nyolcszáz és ezer közötti vendéggel számolnak.

ÚVZ: tilos programokat szervezni

A Közegészségügyi Hivatal leszögezte, hogy kültéren és beltéren sem engedélyezett a szilveszteri programok és hasonló közösségi rendezvények megszervezése. „Egy közgyűlés megtartása a törvényből fakadó tömegrendezvény, amelynek programját a jogszabályokkal összhangban kell összeállítani, és ennek nem lehet része a szilveszteri ünnepség.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az ilyen rendezvényeken tilos ételt és italt fogyasztani” – tájékoztatta lapunkat Marek Éliáš a Közegészségügyi Hivatal szóvivője.

A rendeletben foglalt intézkedések megszegése miatt közigazgatási eljárás keretében 20 ezer euró büntetést szabhat ki a regionális közegészségügyi hivatal.

Jakus: ez nem buli lesz, hanem közgyűlés

A társulás elnöke szerint minden előírást betartanak, ezért nem érti, miért ne szervezhetnék meg a közgyűlést, amelyről azt állítja, hogy írásos dokumentumot kaptak a Közegészségügyi Hivataltól, amit szükség esetén felmutathatnak. Arra a kérdésünkre, hogy hogyan gondoskodnak majd a járványügyi szabályok betartásáról, azt mondta, hogy a kapuban figyelmeztetik az embereket a kötelező maszkviselésre, ételt nem szolgálnak fel a közgyűlésen, viszont a tagokat nem hagyhatják több órán át folyadék utánpótlás nélkül. Tisztában van vele, hogy ha megszegik az előírásokat, akkor 20 ezer euró büntetést is kaphatnak, viszont azzal érvel, hogy bizonyítani is kell a szabályszegést. Jakus Zoltán nem lát kivetnivalót a programban, szerinte biztonságosan szervezik meg az eseményt. Megjegyezte, hogy a Tátrában is lesznek szilveszteri partik, sőt, a környéken is lesz bál. Az elnök azzal is érvel, hogy a jótékonysági szervezet fennmaradásáról van szó, az államtól ugyanis nem kapnak támogatást.