Újraindulnak a Ringató foglalkozások az érsekújvári térségben

Érsekújvár | Beváltak az online baba-mama foglalkozások és hasznos időtöltést nyújtottak a gyermekgondozási szabadságon lévő szülőknek és a tipegőknek. Mégis sokan várták már, hogy ismét legyenek élményekkel teli személyes találkozók. Hamarosan az érsekújvári és más térségekben is újraindulhat a program.

Bemutató Udvardon

Március 9-én bemutató foglalkozást tart az udvardi baba-mama klubban, a kultúrház épületében Danczi Mónika, az érsekújvári régióbeli Ringató találkozók egyik vezetője.

„A rendszeres foglalkozások március 14-től indulnak Udvardon, minden hétfőn 10.30-tól a helyi magyar óvoda emeleti termében, ahová várjuk a helyi és a környékbeli családokat”—tájékoztatott Danczi Mónika. Érsekújvárban már van hagyománya a Ringató foglalkozásoknak, ott hétfőnként a Czuczor Gergely Alapiskolában 16.30 órakor találkoznak a szülők és a babák a foglalkozásokat vezetővel. Szőgyénben minden kedden 10 órakor a könyvtárban, Kürtön keddenként 16 órától a faluházban lesz a program. Tardoskedden minden szerdán 10 órakor, ugyancsak a faluházban tartják a Ringató foglalkozásokat. „Online felületen is folytatom a munkát, mert így kérték az anyukák. Akadnak családok, akik távolabb élnek, és nincs lehetőség a személyes találkozásra. Az online adások arra is megfelelőek, hogy ha valaki néhány hétig nem tud részt venni a személyes találkozókon, kicsit bepótolhatja az ott hallottakat, tanultakat a babákkal” – mondta Danczi Mónika. Az online foglalkozásokat szerdánként 15:30 órakor tartják élő adásban, ezek bérletes előadások.

Ingyenes foglalkozások

Az egyes helyszíneken a Ringatókra egyelőre mindenütt ingyenes lesz a belépés, de be kell jelentkezni, mert legalább öt édesanya-baba, vagy édesapa-baba, illetve nagyszülő jelenlétében lesznek megtartva. Azok a szülők, akik még nem vettek részt a találkozókon néha attól tartanak, hogy nem nekik való ez a szervezett, időponthoz kötött foglalkozás. Félnek, hogy a gyermekük nem kapcsolódik be, vagy szertelen, érdektelen lesz a találkozókon, esetleg sírni kezd, de emiatt egyáltalán nem kellene aggódniuk. A Magyar Örökség díjas jogvédett programról (https://www.ringato.hu/mi-az-a-ringato) elérhetőségen többet is megtudhatnak az érdeklődők. Danczi Mónika jóvoltából az elsők között olvashattuk el a program iránt érdeklődők számára megfogalmazott, úgynevezett útmutatót, amit a családok tájékoztatására készített. Ebben többek közt az áll, hogy a Ringató nem műsor, sem személyes találkozáskor, sem online térben. Nem a gyermek lekötésére alkalmazható program.

Ne hagyják ki az alkalmat!

Danczi Mónika tájékoztatása szerint, a Ringató a felnőtteknek szól, a szülő vesz részt rajta azért, hogy a gyermeke élvezhesse annak hatását. Mintát mutatnak, biztos támaszt, vezetést nyújtanak a szülőnek, hogyan vegye körül természetes módon a gyermekét a zene hangjaival, a magyar népi kincsből és más tiszta forrásból való dalokkal és az ölbeli játékokkal, amelyek egyedülállóan a magyar nép kincstárában léteznek. „Természetes és finom módon ismerkedünk meg mindezekkel, együtt énekelünk, mondókázunk a gyermeknek. Játszunk vele, kifejezzük szeretetünket, örömünket, érzésekkel, fizikai, lelki és szellemi hatásokkal ismertetjük meg őt, számára biztonságosan, a szülő által” – olvasható Danczi Mónika frissen készített útmutatójában, amit eljuttat a családokhoz.

A Ringató foglalkozásokat tartók büszkék a Magyar Örökség díjra és az Arany Búzaszem díjra, valamint az alapítójuk, Gállné Gróh Ilona nemzetközi Forrai Katalin díjára. Ezek garantálják, hogy a kisgyermekes családok biztonságban, jó kezekben vannak.