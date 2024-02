Újra lezárják a Medvei utat

Harmadik szakaszába lépett a Medvei út felújítása, ami a futballpálya előtti lehajtónál kezdődik és egészen az izsapi bekötőútig tart majd.

– tette közzé Soóky Marián, Nagymegyer polgármestere. A felújítás miatt forgalmirend-változás lép érvénybe a közeli útszakaszokon,kerülni Nagymegyer területén a Poľovnícka és Čičovská utakon lehet majd, a kijelölt útvonalon.

„Már több izsapi lakos is érdeklődött, hogy pontosan mikor is kezdődik a lezárás, de csak március 5-én kezdik el. Mivel ez az út az államhoz tartozik, Nagymegyernek nem volt beleszólása az időpontba. A javítás idejére kerülőutakon járunk majd. Ez az utat is ugyanúgy újítják fel, ahogy a korábbi szakaszokat, felzúzzák, újratömik, majd lezárják”