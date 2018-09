Újból napirenden a stadionépítés ügye Komáromban

Komárom | Egyeztető fórumot tartottak a múlt héten a KFC futballklub és a városvezetés, valamint a képviselő-testület tagjai, hogy a szeptember 13-i testületi ülés előtt megvitassák a stadionépítés körüli tisztázatlan kérdéseket.

A szurkolók, a focizó gyerekek szülei pedig aláírásgyűjtésbe kezdtek, arra kérve az önkormányzatot és Stubendek László polgármestert, hogy támogassák a stadionfejlesztést.

A Magyar Közlönyben még tavaly júliusban jelent meg a hír, hogy a magyar kormány 5,9 millió eurót szán a komáromi stadion széles körű felújítására. A kedvezményezett a KFC Komárno Polgári Társulás, ugyanakkor a stadion a város tulajdonában van. Ezért a társulás hosszú távú, 20 éves bérleti szerződést szeretne kötni a várossal az ingatlanra, e nélkül nem tudja fogadni a támogatást. Az első bérbevételi kérvényt még tavaly ősszel nyújtották be a városi hivatalhoz, az első szándéknyilatkozatot az év végén fogadta el a testület, de a tényleges bérbeadási szerződés a mai napig nem született meg. A testület ugyan többször tárgyalt róla, de volt, amikor pontatlanságok miatt a képviselők vették le szavazás előtt a programpontot, majd az adományozó részéről megváltoztatott feltételek miatt a KFC nyújtott be új bérbevételi kérvényt.

A múlt heti egyeztető tárgyalás után úgy tűnik, végre abba a stádiumba jutott az ügy, hogy a csütörtöki ülésen a képviselők szavazhatnak a bérbeadási szándékról, egy hónap múlva pedig a tényleges bérbeadásról. A tisztázandó kérdések között volt a bérbe adandó terület pontos nagysága és a város részéről nyújtandó éves támogatás összege is. Mostanra világossá vált, hogy a fociklubnak szüksége van a strandröplabdapályára és a stadion melletti kemping egy részére is, ahol edzőpályákat alakítanának ki, hiszen a felnőtt csapat mellett 9 korosztályos, valamint női csapatuk is van, és csupán három edzőpályájuk. Jelenleg több mint kétszáz gyerek rúgja a bőrt a KFC színeiben. Az utánpótlás-nevelés, illetve egy fociakadémia létrehozása szintén része a projektnek. Az egyeztető fórumon az is elhangzott, hogy a stadion lelátója már olyan rossz állapotban van, hogy a szlovák futballszövetség csak ideiglenesen, erre a szezonra engedélyezte használatát. Vagyis a városnak mindenképpen fel kellene újítania, ha nem fogadja el a magyarországi támogatást, akkor saját forrásból. Kiderült továbbá, hogy a városnak éves szinten a beruházás értékcsökkenési leírásának nagyságát kitevő összeggel, azaz évi 205 ezer euróval kellene hozzájárulnia a fenntartási költségekhez. A város eddigi is évente mintegy 70 ezer euró közvetlen dotációt nyújtott a fociklubnak a működésre és a Comorra Servis városi cégen keresztül a sportlétesítmények, köztük a focistadion fenntartását is támogatja.

A támogatás folyósításának egyik alapfeltétele, hogy a KFC a második ligában szerepeljen; az idei szezonban nagyszerűen menetel a csapat, 8 mérkőzés után 20 ponttal vezetik a tabellát.