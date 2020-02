Újabb panasz a déli vasúti pályázat ellen

A ZSSK is visszalépett a Pozsony-Komárom-Dunaszerdahely szakaszra kiírt nyilvános pályázattól.

Bonyolódik a Pozsony-Dunaszerdahely-Komárom vasúti vonal új üzemeltetőjére kiírt versenypályázat. A Szlovák Vasúttársaság (ZSSK) a hétvégén bejelentette, hogy visszalép a versenytől, amelynek eredményét az eredeti tervek szerint már ki kellett volna értékelni. A minisztérium szerint nincs baj a pályázattal.

Az év végén lejár a RegioJet cseh közlekedési magántársaság szerződése, amely 2012-től jár a szakaszon. A közlekedésügyi minisztérium tavaly ősszel hirdetett nyilvános versenypályázatot, amelyet november 1-én zártak le. Karolína Ducká a tárca szóvivője korábban azt közölte, hogy a pályázat második köre január végén zárul, néhány nappal ezután pedig kihirdetik a nyertest. Ez azóta sem történt meg.

Ötből három

A déli vonal volt a második olyan szakasz, amelynek üzemeltetőjére a vasúti liberalizáció keretében nyilvános versenypályázatot hirdettek. Öt társaság jelentkezett a versenyre, köztük a ZSSK, a RegioJet, valamint a Yosaria Trains. A tervek szerint a tárca tízéves szerződést kötne az új üzemeltetővel. A Yosaria Trains még decemberben közölte, hogy diszkriminatívnak tartják a pályázat feltételeit, ezért panaszt emelnek ellene. Most pedig a ZSSK is bejelentette, hogy visszalép a versenytől.

Diszkriminatív pályázat?

A Pozsonyban bejegyzett Yosaria Trains azt nehezményezte, hogy a tárca által megszabott feltételek között szerepelt, a vasúti üzemeltetőként lefutott minimum 1,2 millió kilométer. Panaszt nyújtottak be a pályázat ellen, amelyet a tárca egyszerű javaslatként foglalkozott a beadvánnyal. A minisztérium a vasúti közlekedés specifikusságával érvelt a feltétel mellett, hangsúlyozva az utasok biztonságának fontosságát.

Kevés az idő

Korábban a RegioJet is megjegyezte, hogy a nyertes pályázónak egyre kevesebb ideje marad arra, hogy felkészüljön a megbízásra. Most a ZSSK is az idő szűkösségével indokolta a döntését. Tomáš Kováč a ZSSK szóvivője szerint képtelenség a szakmai ajánlatot benyújtani a megszabott határidőre.

„Meggyőződésünk, hogy a pályázat meghirdetője által kijelölt határidő valamennyi jelentkező számára rendkívül rövid” – folytatta a szóvivő utalva arra, hogy ilyen rövid idő alatt nem lehetséges a törvényi előírásokat betartva beszerezni a kért járműparkot.

„Elméletileg csak az a jelentkező képes ajánlatot tenni, amelynek már most is olyan szerelvényei vannak, amelyek teljesítik a feltételeket. Ez jelentősen csökkenti a potencionális jelentkezők számát, a ZSSK nem szerepel közöttük” – folytatta Kováč.

Szüntessék meg a pályázatot

A szóvivő közölte, hogy legkésőbb a hét végéig ők is megfellebbezik a kiírást.

„Nagy valószínűséggel kérvényezzük, hogy a tárca szüntesse meg a versenyt és hirdessen új átlátható, nem diszkriminatív pályázatot“ – szögezte le Tomáš Kováč.

Nincs baj a pályázattal

A közlekedésügyi minisztérium szerint valamennyi pályázó tisztában volt a feltételekkel, ahogy azt is legalább egy éve tudják, hogy milyen befogadóképességű szerelvényekre van szükség a csúcsidőben.

„Nem kértünk olyat, ami Szlovákiában szokatlan lenne. A tárca a jelentkezők kérésére két héttel meghosszabbította a pályázat határidejét. Minden résztvevőnek joga van fellebbezni. Még nem nyitottuk ki az ajánlatokat tartalmazó borítékokat, így felesleges polemizálni” - folytatta a minisztérium sajtóosztálya.

Az eljárási folyamat betartásával is indokolták a határidő kitolását. A tárca úgy véli, hogy napokon belül kiderülhet, ki nyeri a vonalra kiírt pályázatot. „Megnyugtatjuk az utasokat, hogy gondoskodunk a közlekedésről a szakaszon” - zárta a tárca sajtóosztálya. Karolína Ducká a minisztérium szóvivője azt is közölte, hogy az európai uniós jogszabályok lehetővé teszik, hogy ha nem sikerülne nyertest hirdetni, a minisztérium legfeljebb két évre közvetlenül megbízhat egy, vagy két társaságot a szakasz üzemeltetésével.