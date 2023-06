Újabb „kikötővel” bővül a Bodrog, a hétvégétől már Ladmócnál is csónakra szállhatunk

Kelet-Szlovákia és a Bodrogköz legnagyobb folyója, a Bodrog évről évre nagyobb népszerűségnek örvend a térségbe érkező látogatók körében, s ezzel egy időben a folyón egyre inkább előtérbe kerül a vízi túrázás, illetve a természeti szépségekben gazdag Bodrogközben való aktív kikapcsolódás. Ahogy azt az Új Szónak Pásztor Attila, a Bodrog partján elterülő Ladmóc település polgármestere elmondta, ehhez ezentúl a falu területén kialakított csónakkölcsönző, illetve a helyi gyógyforrásnál létrehozott pihenőhely is jócskán hozzájárul.

„A ladmóci csónakkölcsönző megépítésével egy újabb érdekeltségi pontot hoztunk létre a Bodrog folyón. A folyó jellege nyugodt, alkalmas a kevésbé tapasztalt evezősök számára is, így igazából bárki kipróbálhatja az aktív kikapcsolódás ezen formáját. Az első lehetőség, hogy a folyón lefelé, Magyarország irányába evezünk egészen a közeli Borsiig. Ez a túra kevesebb mint két órát vesz igénybe. A tapasztaltabbak, akik a Latorca és az Ondava összefolyásától indulnak, a ladmóci pihenőhelynél is megállhatnak. A falu gyógyforrásánál felfrissülhetnek, és lehetőségük nyílik közelebbről is megismerni az itt található természetvédelmi terület élővilágát. Akik egy hosszabb kirándulásra vágynak a Bodrog mentén, azok Ladmóctól és Borsitól is tovább haladva átevezhetnek magyarországi szomszédainkhoz, ahol a folyó környéke még inkább nyitottabbá válik, helyenként a folyó partján homokos strandokat is találhatnak. Külföldről inspirálódva azt tervezzük, hogy a folyó adottságait kihasználva a magyarországi felekkel együttműködve egy komplex szolgáltatást hozunk létre. A turisták a májustól szeptember végéig tartó szezonban tehát kenukat és evezőlapátokat bérelhetnek a faluban kialakított kölcsönzőből. Az árlistát a következő napokban az önkormányzat honlapján is feltüntetjük” – közölte lapunkkal Pásztor Attila.