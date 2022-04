Új köntöst kap a hatalmas húsvéti tojás

Az ötlet a lemesi Jozef Kuruc fejéből pattant ki hét évvel ezelőtt, aki már 2014-ben is elkápráztatta óriás hímes tojásával a falu lakosait és az arra járókat. A férfi első tojása mindössze harminc centiméter átmérőjű volt, amelyet saját kertjében állított fel. „Nem gondoltam volna, hogy ilyen sok embert érdekel majd az alkotásom. A több mint öt méter magas tojást azért kezdtem el építeni, mert évekkel ezelőtt hallottam a rádióban, hogy a pálócziaknak (Pavlovce nad Uhom) egy hasonló darabot sikerült elkészíteniük. Úgy gondoltam, hogy mi képesek vagyunk még egy attól is nagyobbat építeni” – mondta a hímes alkotója.

Kötelező procedúra

Az óriástojást szombat reggel szállították a falu főterére, a több száz kilós darabot traktorral vontatták el az egyik ház udvaráról. A vontatásban Kuruc barátai és néhány önkéntes is segített. Mivel az óriástojás már-már elmaradhatatlan része a helyiek húsvétjának, a társaságot a borús, esős idő sem tántorította el a mára megszokottá vált ceremóniától. „Mivel immár hetedik éve, hogy a tojás elkészült, és azóta minden évben kiállítjuk, most sem akartuk kihagyni. Az emberek szívesen látják, a helyiek minden évben megcsodálják. Hét év azonban hosszú idő, s ez bizony már a tojás külalakján is nyomot hagyott. A kupakok színei megfakultak, s a tojás vázát alkotó szerkezet is kicsit megroggyant. Húsvét után bevisszük a műhelybe, szétszedjük és teljesen átalakítjuk. Nagy munka lesz, de garantálhatom, hogy sokkal szebb lesz, mint valaha ” – mondta Jozef Kuruc.

Elképesztő mennyiség

Az 5,08 méter magas, 3,05 méter széles, 9,6 méter átmérőjű tojás készítéséhez közel 21 köbméternyi polisztirolt használt fel Jozef. A tojás felületét nagyjából 60 ezer műanyag kupak borítja, ezek alkotják a színes mintázatát. Az elképesztő mennyiségű műanyag kupakot a helyi óvodában gyűjtötték össze, s azokat az építés során szín, mintázat és nagyság szerint átválogatták. Az óriástojás szerkezetét összeragasztott, vékony műanyaghab-lapok adják, drótháló és alapozó borítja. A tojást egy speciálisan kialakított fémkonstrukció tartja össze.