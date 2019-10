Új Ipoly-híd: nemzetközi közbeszerzés november végén

A Helemba és Ipolydamásd közt felépítendő Ipoly-hídra vonatkozóan magyar és szlovák oldalon is megvan az építési engedély, március elején pedig aláírták a kivitelezési tervre vonatkozó szerződést is. Ennek elkészítésére 5 hónap áll rendelkezésre, eredményes közbeszerzés után pedig az Ipoly-hidat 2020. első negyedévében kezdhetik építeni. Az Ipoly-híd költségeit 50-50%-ban fedezi a magyarországi beruházó, a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő és Nyitra Megye Önkormányzata. Az uniós támogatás összege a teljes beruházásra több mint ötmillió euró.

2,3 millió az önrész

„Szlovákia részéről 2,3 millió eurós lenne a támogatás mértéke, amit be kellene fektetni az egész projektbe. A projekt február elsejétől van érvényben, működik, úgyhogy most már biztos, hogy lesz híd Ipolydamásd és Helemba között” – mondta el az Új Szónak Izrael Gergely, Helemba polgármestere. A híd teljes szélessége 12 méter, hossza 58 méter – legfeljebb három és fél tonnás járművekre korlátozott szerkezet készül, és maximum 50 kilométer per órás sebességgel lehet majd közlekedni rajta. Helembán a hídról levezető szakaszon is építkezni fognak.

Építkezés, bontás

„Az óvoda területén – mivelhogy közvetlen mellette van az út – megerősítjük a kerítést, és egy hangszigetelő fal is kiépül” – tette hozzá a polgármester. Nyitra megye már megvette azt az öreg házat is a leendő híd közelében, amit az építkezés miatt elbontanak. Helembán a hídra vezető út rövidebb, mint a magyarországi oldalon, ezért itt a költségek is kisebbek – kb. 240 méter hosszú szakasz kiépítéséről van szó, ez csatlakozik majd a mostani közútra és a hídra.

A NIF tájékoztatása szerint a magyarországi oldalon 2x1 sávos, 540 m hosszú út épül a hídhoz.

Nemzetközi kerékpárút

„A kivitelezésre a nemzetközi közbeszerzést november végére írják ki. Ha minden jól megy, rá fél évre már nyertest hirdetnek, és el lehet kezdeni a munkát. A hídon a Szob felőli oldalon egy megosztott gyalogos és kerékpársáv is leszˮ – tájékoztatta lapunkat Rományik Ferenc, Ipolydamásd polgármestere. Az új hídon vezet majd át az EUROVELO 6-os nemzetközi kerékpárút is.