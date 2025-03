Közösen farsangoltak a helembaiak és az ipolydamásdiak (FOTÓK)

A szónokok az új Ipoly-híd közlekedési és turisztikai jelentőségét méltatták, hangsúlyozva, hogy kulturális, történelmi és társadalmi szerepe is pótolhatlan, például éppen a közös ünnepek idején. A két falu ugyanis évtizedek óta együtt ünnepli a farsangot, volt, amikor csónakkal keltek át egymáshoz, netán a régi vashídon, sőt, olyasmi is előfordult, hogy harminc centis hóban a szobi vasúti hídon jöttek át, ahol lovas szekerekkel várták őket. De még az Ipoly jegén is tartottak tűztáncos farsangot. Az új híd tehát méginkább összekovácsolja a szomszédokat, ismerősöket, rokonokat és a két partot összekapcsolva, termszetesen egységesíti a régiót.

A közös téltemetés alkalmából kiszebabákat búcsúztattak el egy játékos szertartás keretében, majd a bábukat meggyújtották és az Ipolyba dobták. Ezzel immár hivatalosan is elbúcsúztatták a zimankót és üdvözölték a tavaszt. A farsangolók a hídról közösen vonultak az ipolydamásdi kultúrházhoz, ahol remek ételekkel, italokkal és tánccal folytatódott a mulatság. A helembaiak és az ipolydamásdiak közös ünnepe egyre népesebb és nevezetesebb, távolabbi helyekről is egyre több érdeklődőt vonz.