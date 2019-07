Új igazgatókat keresnek Dunaszerdahelyen

A város önkormányzata a júniusi ülésén döntött a városi művelődési központ, a nyugdíjas panzió, valamint a szociális szolgáltatások központja igazgatójának visszahívásáról. Hájos Zoltán polgármester az indoklásban elmondta, hogy a Nagyszombat, Zsolna és Eperjes megyei önkormányzatban alkalmazott gyakorlathoz hasonlóan meghatároznák az egyes igazgatók megbízatási idejét.

„Nem arról van szó, hogy elégedetlenek lennénk az intézményekkel, vagy vezetésével. Javítana az intézmények működésén és a szolgáltatások minőségén, ha öt évre meghatároznánk az igazgatók megbízatási idejét” – véli a polgármester.

Hájos hozzátette, hogy az önkormányzati képviselők, illetve az iskolák és óvodák vezetői is megmérettetnek. A képviselők támogatták a beadványt, így szeptember 31-től visszahívják Ibolya Ildikót a városi művelődési központ igazgatóját, Pongrácz Kálmánt a nyugdíjas panzió vezetőjét, valamint Bíró Johannát a szociális szolgálatatások központja éléről. A város honlapján megjelent pályázati kiírások szerint alapfokú diplomás, magyarul és szlovákul beszélő jelentkezőket várnak, akik ismerik a vonatkozó törvényeket. A vezetői gyakorlat, valamint az idegennyelv ismerete előnyt jelent. Augusztus végéig lehet benyújtani a pályázatokat. A képviselő-testület a jelentkezők meghallgatása után, szeptemberi ülésén dönt az új igazgatók kinevezéséről, akik október 1-től irányíthatják az intézményeket.

A regnáló igazgatók is jelentkezhetnek a pályázatra. Pongrácz Kálmán lapunknak elmondta, hogy ugyan még van ideje dönteni, de valószínűleg jelentkezik a felhívásra. A regnáló igazgatók is jelentkezhetnek a pályázatra. Pongrácz Kálmán lapunknak elmondta, hogy ugyan még van ideje dönteni, de valószínűleg jelentkezik a felhívásra. Ibolya Ildikó is újra pályázna. Bíró Johannát nem sikerült elérnünk.