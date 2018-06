Új CT a királyhelmeci kórházban

Királyhelmec | Átadták a felújított radiodiagnosztikai osztályt a Bodrogköz központjában működő kórházban, mostantól CT-vizsgálatokat is végezhetnek.

Az eseményen részt vett Jozef Ráž, az egészségügyi minisztérium szolgálati hivatalának főtitkára, Rastislav Petrovič, a Tőketerebesi Járási Hivatal vezetője, Milan Brdárský, a királyhelmeci kórház igazgatótanácsának elnöke, Pataky Károly, a város polgármestere, valamint azoknak a községeknek és vállalatoknak a képviselői, akik a beruházást anyagilag is támogatták. Eddig, ha valamelyik régióbeli betegnek komputertomográfiai kivizsgálásra volt szüksége, 60 kilométert kellett utaznia Tőketerebesre vagy Nagymihályba. Ezen szerettünk volna változtatni” – mondta lapunknak Hencel Klára, a királyhelmeci kórház igazgatója. „Úgy határoztunk, banki kölcsönből saját CT-berendezést vásárolunk. Az új eszközzel számos speciális vizsgálatot lehet elvégezni, nagyon gyorsan, rendkívül részletes képet ad az egyes szervek és az érrendszer állapotáról, így több bonyolult vagy kellemetlen vizsgálat is kiváltható vele. A berendezést a legújabb AIDR 3D dóziscsökkentő technológiával látták el” – tette hozzá az igazgatónő.

A kórházban az elmúlt hónapokban 120 ezer euró költséggel felújították a radiodiagnosztikai részleget is. Kicserélték a padlóburkolatot, az ajtókat és az ablakokat, korszerűsítették a teljes villamosvezeték-hálózatot. Hasonló nagyságrendű felújítás ezen az osztályon legutóbb mintegy 20 évvel ezelőtt zajlott. A CT megvásárlásával kapcsolatos közbeszerzési eljárást nem a kórház, hanem az egészségügyi minisztérium végeztette, ennek köszönhetően a berendezést rendkívül kedvező áron, 550 ezer euróért sikerült megvenni. A részleg felújításával összefüggő kiadásokat a kórház saját forrásból fedezte, ám a környező önkormányzatoktól és vállalatoktól is támogatást kaptak. A királyhelmeci kórházban egy korábbi sikeres pályázatnak köszönhetően a radiológiai, így a computertomográfiai leleteket is 24 órán belül szakemberek értékelhetik ki úgy, hogy ezek a hazai vagy külföldi orvosok egy telekommunikációs rendszer segítségével konzultálhatnak egymással az esetekről. A királyhelmeci kórházban évi 3500 CT-vizsgálatot végeznek el.