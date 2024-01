Modernizálták az informatikai osztálytermet

A frontális elrendezés helyett nagy- és kiscsoportos foglalkozásokra is alkalmas, teljesen új bútorzattal felszerelt teremmel várták a diákokat, a helyiség két szélén számítógépes asztalokkal, középen pedig egy hosszú asztallal. A minisztérium által meghirdetett digitalizációs pályázat keretében szert tettek több új oktatóprogramokra is. A légi alapiskola egy épületben helyezkedik el, udvarukon a szomszédos óvodával osztoznak. Kevés a helyük, ezért nagyon fontos, hogy a lehető legoptimálisabban rendezzék be a rendelkezésükre álló tereket. Korábban nem volt olyan előadótermük, sem olyan nagyobb, tágasabb helyiségük, ahol egyszerre nagyobb létszámmal foglalhattak helyet a tanárok, vagy a diákok. Most módjukban áll nagy létszámú órákat is tartani, vagy akár pedagógus továbbképzésen belül kollégákat is fogadni.