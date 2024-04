Az érsekújvári magyar szervezetek is megkapták az idei városi támogatást

A római katolikus egyházat tavaly 7684 euróval, idén 8785 euróval támogatta a város, az Apostoli egyház tavaly 1500 eurót, idén 2000 eurót kapott. A kulturális szervezetek összesen 193 542 eurót kértek a várostól különféle projektek megvalósítására, illetve üzemeltetési költségekre, de csak 143 800 eurót kaptak. A Matica slovenská városi szervezete 44 ezer eurót kapott, és külön támogatták a hagyományőrző csoport tevékenységét. A Paradox színház a tavalyi évhez hasonlóan 3200 euró támogatásban részesült. A város vezetése a Csemadok Érsekújvári Alapszervezetét, valamint a több civil szervezetet tömörítő KultúrKorzó társulást egyforma összeggel támogatta. Mindkét nagyobb, jelentős kulturális tevékenységet folytató magyar szervezet 26 750 euró önkormányzati támogatásban részesült. Danczi József a Csemadok helyi szervezetének elnöke ezzel kapcsolatban lapunnak elmondta, a támogatást köszönik, ám a szervezetüknek a rendezvényszervezés mellett jelentős kiadásai vannak a székház üzemeltetésével, illetve a régi épület folyamatos karbantartásával. A szervezet égisze alatt hagyományőrző csoportok is működnek. Stugel Tibor, a KultúrKorzó elnöke elmondta, idén megszűnt az elmúlt években elfogadott, úgynevezett vetésforgó, mely alapján az egyik évben a Csemadok helyi szervezete, a másik évben a KultúrKorzó kapta a kiemelt városi támogatást. Ugyanakkor sajnálja, hogy megszűntek a szakbizottságok, ahol megfelelő szakértők bevonásával bírálták el korábban a támogatásokat. Az Érsekújvári Polgári Klub 3000 euró városi támogatást kapott. A megyei fenntartású intézményeknek is jutott városi támogatás, a Zmeták Ernő Galéria 3200, a Thain János Múzeum végül csaknem ezer eurót kapott. „Szívből felnevettem a beterjesztett javaslat láttán azon, hogy esetenként több támogatást adunk, mint amit kérnek a szervezetek. Másrészt szomorú, hogy a szakbizottságok megszűnésének ilyen következményei is vannak” – nyugtázta felszólalásában Gabriel Katona független képviselő. Végül Nagy Péter nyújtott be módosító javaslatot azzal az indoklással, hogy amikor a városi tanács megismerkedett az egyes városi szervezetek által benyújtott pályázatokkal, igyekezett úgy osztani szét a támogatást, ahogy azt előző években a szakbizottságok javaslatára tették. Sajnos egy-két hiba becsúszott az ülésre benyújtott tervezetbe, így akadtak olyan szervezetek is, amelyek a 2023-as évnél kevesebb támogatást kértek, mint amennyit a városi tanács jóváhagyott nekik. Akadtak szervezetek, melyek a módosítást követően valamivel jobban jártak. Az eredetileg javasolt 300 helyett végül a Hexagon fotóklub 1000 euró támogatást kapott, és az érsekújvári cserkészek 575 eurót. A Czuczor Gergely Alapiskola 2700 euró, a Blaho Pál utcai magyar és szlovák nevelési nyelvű óvoda 650 euró támogatásból valósíthat meg programokat. Az iskoláknak szánt idei támogatás összesen 11 149 euró. A Szlovák Vöröskereszt helyi szervezetének munkáját 900 euróval, a Kompas szervezetet 1500 euróval, az Irisz önsegélyező csoportot 4000 euróval támogatta a város, az állatvédők ivartalanítási programjára 2500 euró jutott. A szociális szervezeteket 21 570 euróval, a városi sportszervezeteket 488 920 euróval támogatta az önkormányzat.