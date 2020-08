Tovább működhetne a segélyközpont

A város vezetése a válsághelyzet után is szívesen üzemeltetné a segélyközpontot ezen a lakott területtől távolabb eső helyen, ha ehhez kellő támogatást kapnak.



Komoly segítséget kaptak



Mintegy negyven hajléktalan számára nyújtottak az elmúlt hónapokban tisztálkodási és étkezési lehetőséget a járási székhelyen. A város önkormányzati lapjában Denisa Felixová beszámolt arról, hogy a hajléktalanokat sikerült bevonni a Sziget parkerdő takarításába, tisztításába. Példaértékű a város és a civil szervezetek összefogása, a rászorulók ellátásában részt vett a Szlovák Vöröskereszt Érsekújvári Területi Egyesülete, a Szlovák Vöröskereszt Érsekújvári Ifjúsági Szervezete, a Remény Szivárványa Polgári Társulás, valamint a Szlovákiai Apostoli Egyház nyitrai testülete és az érsekújvári 50-es számú Alexander Dubček Cserkészcsapat, továbbá a Baptista Szeretetszolgálat Érsekújvári Örömhír Egyházi Testülete. A berendezést a városi Novovital cég ajánlotta fel. A Philip Morris Slovakia társaság 1800 ingyenebédet adott a rászorulóknak. Felixová úgy nyilatkozott, hogy segítségükkel a város mintegy kilencezer eurót takarított meg az ellátás során. Érsekújvár önkormányzata a beruházási, régiófejlesztési és informatizációért felelős minisztériumtól szeretne támogatást kérni a központ további működtetéséhez, tájékoztatta Felixová az önkormányzati lap olvasóit.



Elfogadható megoldás



Az egykori Sport Szálló udvarában megnyitott válságközpontba két alkalommal látogattunk el. A nyitónapon, majd amikor két negyven négyzetméteres katonai sátrat állítottak fel a füves területen, hogy kedvezőtlen időjárás esetén is fogadhassák a hajléktalanokat. Az első napon tizenhárom látogató volt, később más, a társadalom peremén élő személy is értesült a lehetőségről, és örömmel fogadták a segítséget. Köztük a hatvanas éveikben járó Ferenc és Pál is, akiktől a családjuk már rég elfordult, egyiküktől azért, mert elvesztette a munkáját, a másiktól pedig amiatt, mert nem volt képes alkalmazkodni. Egyedül semmiképpen sem boldogulnának. A mélyszegénységben élők a zuhanyozási lehetőségnek és a meleg ételnek örültek a legjobban. Az érsekújvári lakosoktól megtudtuk, jóval kevesebb hajléktalannal találkoznak a vasútállomás környékén, mióta megnyitották a segélyközpontot. Jozef Tökölytől, a városi rendőrség parancsnokától is olyan információink vannak, hogy a legtöbb gondot a részeg, utasokat is gyakran zaklató, kéregető hajléktalanok okozták, erre érkezett a legtöbb panasz.



Elutasított projekt



Ha a Szent Erzsébet-szigeten sikerülne fenntartani és üzemeltetni a segélyközpontot, az némileg pótolhatná azt a létesítményt, melynek létrehozását nem sikerült megvalósítani a városban. Nappali szociális központot nyitottak volna a Pozsonyi utca és a Cirill-Metód utca közti zöldterületen, a beruházást a testület tagjai is támogatták. Az újabb zöldterület beépítése és a hajléktalanok csoportos ott-tartózkodása ellen azonban petícióban tiltakoztak az érsekújváriak. Az épület egyik részében higiéniai központot, a másik helyiségben foglalkoztató központot nyitottak volna a rászorulóknak, ám a vasútállomás környékén, a Köztársaság tér közelében élők már így is sokat panaszkodtak az alkalmazkodni nem képes lakosokra. A Sziget parkerdőben lévő segélyközpontban a hajléktalanok továbbra is tisztálkodhatnának, ruhát válthatnának, étkezhetnének, és a város vezetése szociális tanácsadással egészítené ki a szolgáltatásokat.

A társadalom peremén élők ilyen módon történő felkarolása az érsekújvári lakosok biztonságérzetét is növelné, a rászorulók pedig újabb esélyt kapnának arra, hogy munkát találjanak, és idővel ismét fedél legyen a fejük felett.