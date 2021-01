Telt ház van a királyhelmeci kórház Covid-osztályán, sokan oxigénre szorulnak

„Királyhelmeci vagyok, de vállalkozóként nagyon sok helyen megfordulok. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy hittem a híreknek, vagy hogy féltem volna a betegségtől. Ettől függetlenül mindig betartottam az előírásokat, próbáltam elővigyázatos lenni, az viszont nagyon felbosszantott, hogy utazásaim során sehol, a határokon sem találkoztam rendőrökkel, akik ellenőrizték volna az emberek mozgását. Korábban azt gondoltam a koronavírusról, hogy az influenza agresszívabb változatáról van szó, melyet csak az idősebb, gyengébb emberek kapnak el, de úgy tűnik, nagyot tévedtem. Az eddig átéltek alapján azt mondhatom, a viszonylag gyors lefolyású betegség komoly tünetekkel járˮ – nyilatkozta az Új Szónak a középkorú vállalkozó, akivel Igaz Vlado, a Bodrogközi Információs Központ közösségi csoport adminisztrátorának segítségével sikerült kapcsolatba lépnünk.

Súlyos állapotban

Gáti Norbertet január 18-án gyorsmentő vitte be a kórházba. A koronavírust valószínűleg a vevőitől kapta el, akiknek a jelenlegi előírások értelmében előre megegyezett időpontokban adta ki a megvásárolt árut. „A kórház Covid-osztályán fekvők mindegyike hozzám hasonló állapotban van. Magas a lázuk, fulladozva köhögnek és mindannyian nagyon gyengék. Többségük állapota közepesen súlyos, de én még ettől is rosszabb helyzetben vagyok. Az orvosok tetőtől talpig védőruhában, arcmaszkokban járnak be hozzánk, de a nehéz körülmények ellenére nagyon segítőkészekˮ – mondta el lapunknak Gáti Norbert. Emlékezete szerint a fertőzés első jele nála is a szaglás és az ízérzékelés elvesztése volt, de az csak három napig tartott, ezt követően kétoldali tüdőgyulladást kapott. „A kezelőorvosom nem sokat segített, azt ajánlotta, hogy feküdjek és szedjem a lázcsillapítót. A kórházban később azt mondták, hogy nem szabad a hátamon feküdni, nagyon gyakran pozíciót kell váltani.

Az egyik gyerekkori barátomat tegnap engedték haza a Covid-osztályról, összesen 31 napot volt idebenn. Egy másik szobatársam, a velem szemben fekvő fiatal srác 10 napon át negyvenfokos láztól szenvedett. Néhányan folyamatosan oxigént kapunk, három másik beteg pedig lélegeztetőgépen vanˮ – részletezte az egy hete kórházban fekvő vállalkozó az aktuális helyzetet a Covid-osztályon.

Tumultus az osztályon

Hencel Klára, a királyhelmeci kórház és rendelőintézet igazgatója néhány napja az Új Szónak elmondta, december 21-én nyitották meg a Covid-osztályt, összesen 17 ágyat különítettek el a koronavírussal fertőzött betegek ápolására. „Három lélegeztetőgéppel felszerelt ágyunk van, további nyolc ágynál tudunk gondoskodni a folyamatos oxigénellátásról, a maradék hat pedig oxigénellátás nélkül van. Az osztály megnyitása óta teljes kapacitásban dolgozunk, minden ágy foglalt. December 21-től több mint 35 koronavírussal fertőzött betegünk volt, közülük sajnos tízen belehaltak a betegségbe. A jobb állapotban lévő, kórházból elbocsátott betegekkel folyamatos kapcsolatban vagyunk, telefonos kapcsolattartás segítségével ellenőrizzük az állapotukatˮ – közölte lapunkkal az igazgató. Annak ellenére, hogy a királyhelmeci kórház legkorábban, csak január 29-én kaphatja meg a koronavírus elleni oltás beadásához szükséges engedélyeket, a kórház alkalmazottjainak kétharmadát már az első fázisban beoltották.