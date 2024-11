Szezon után, adóemelések előtt: biztos, hogy drágábban strandolunk jövőre a Vadasban

A nyári szünidő utáni önkormányzati ülésen Eugen Szabó polgármester közölte, hogy a Vadas fürdő rendkívül jó idényt zárt, ezt erősítette meg lapunknak Hogenbuch Endre, a cég igazgatója is. Az eladott egynapos belépők száma a tavalyi évhez képest is 14 százalékkal nőtt, ez rekordbevétel a fürdő történetében.

Volt olyan hétvégi nap, hogy körülbelül hatezer belépőt váltottak a vendégek, ehhez még hozzá kell adni a bent lakók számát, tehát mintegy tízezer ember volt bent a fürdőben. Ha figyelembe vesszük, hogy a legerősebb hónapokban, júliusban és augusztusban azelőtt kilencvenezer egynapos belépőt adtunk el, most ez a szám százezer fölé emelkedett. Ez remek, de lehet, hogy ez a nyár kivételes volt, ám az is lehetséges, hogy ezután már csak ilyen nyarak lesznek. Meglátjuk

– kommentálta az idényt Hogenbuch Endre.

A Vadasnak viszont szüksége is van a pénzre, ugyanis jövő ősszel kezdik meg a következő fejlesztést, mégpedig egy újabb, komolyabb wellnessközpont építését, ahogy erről már korábban is beszámoltunk. Ez egy 15 milliós beruházás, melyre a fürdő bankhitelt is felvesz, a 15 millió eurónak viszont kb. a 30 százaléka önerő kell, hogy legyen. A cég ezért idén és jövőre elegendő pénzt szeretne tartalékolni ahhoz, hogy a bankkölcsönt felvehesse és meríthesse.

A Vadas stabil kondíciókkal rendelkezik, a fejlesztést a felügyelőtanács és a cégközgyűlés, azaz a polgármester is jóváhagyta. A fürdő az eddigi összes hitelét rendezte és kifizette, most novemberben és decemberben lesz még egy részlettörlesztés, de az újévtől már az eddig leterhelt ingatlanok is felszabadulnak. Az új wellness projektje jövő szeptemberben indul, azzal, hogy elbontják a jelenlegi főpénztárat és a büfésort. Az építkezéssel kapcsolatos földmunkák pedig jövő év novemberében kezdődnek. A főpénztárat és a büfésort azért kell lebontani, mert műszaki és egyéb szempontok miatt csak abban az irányban tud terjeszkedni a fürdő. A Thermál Szálló viszont már idén, december elsejétől bezár, egészen február 14-ig, mert a hotelben korszerűsítik a helyiségeket, harminc szobában felújítják a zuhanyozókat és egyéb esztétikai és komfortemelő elemeket építenek be, festenek, tapétáznak.

Új parkoló

A nyári autós zsúfoltság és káosz enyhítése miatt is újabb, körbekerített parkolót létesít a Vadas, mégpedig úgy, hogy az eddigi gokartpályát megszünteti és a körhintákat odább költözteti. Ezen a területen egy murvával felszórt, bekerített parkolót létesítenek, a kerítés építését már elkezdték. Az új parkoló 100-130 autót tud kiszolgálni, s ez már a körforgalmi zsúfoltságot is enyhíti, továbbá csökkenti a zöldövezeti parkolást is. Ez az új parkoló integrált része lesz a városi, automatás parkolási rendszernek, tehát fizetős lesz, úgy, mint a többi hely a városban. A központi buszmegálló felé vezető kertaljai út melletti volt kempinggel nincsenek tervei a Vadasnak, ez a városfejlesztésre vonatkotik. A fürdő ezt egyelőre szintén parkolóként használja.

Még többet a városkasszába?

A helyi közvéleményben és a képviselő-testületen belül is állandó téma, hogy Párkány egyenetlenül és féloldalasan fejlődik, mert míg a Vadas többmilliós fejlesztéseket hajt végre, erősödik, addig a város sem ennek, sem pedig a turizmusnak nem látja a hasznát, pontosabban a lakók ebből vajmi kevés pozitívumot éreznek. Többször találkozni azzal az érvvel is, hogy városi tulajdonú cégként a fürdő fizessen be még többet Párkány kasszájába, amiből aztán infrastrukturális korszerűsítéseket és javításokat, felújításokat is végre lehetne hajtani.

Hogenbuch Endre szerkesztőségünknek erre úgy reagált, hogy a cég ingatlanadóban, turisztikai illetékekben és egyebekben 1 millió eurót fizet be a városi költségvetésbe, szerinte ez méltányos és komoly összeg. Főképp annak a fényében, hogy sok településen hasonló fürdők egyáltalán nem fizetnek ennyit, vagy csak a töredékét ennek az összegnek.

Nem vagyok jogosult arra és nem is tisztem, hogy belebeszéljek a város költségvetésébe, erre ott a városházi szakosztályok és a képviselő-testület. Úgy vélem viszont, hogy ha az évente a Vadas által fizetett összeget célirányosabban használná fel Párkány, a lakosságnak is láthatóbb és konkrétabb módon, akkor talán jobban tudatosítaná a közvélemény is, hogy mi miből van, mi az értéke a költségvetésbeli hozzájárulásunknak

– taglalta Hogenbuch.

Felvetésünkre, hogy a kormány új, fürdőket érintő adóemelésének milyen következményei lesznek a Vadasban, (fürdők esetében 10 százalékról 23 százalékra emelik az áfát – a szerk. megjegyzése), az igazgató úgy válaszolt, ennek a hatását nem csak a Vadas, de a fürdővendégek is meg fogják érezni, azaz jövőre a belépők biztos, hogy néhány euróval drágulni fognak. Pontosabbat majd csak a nyári főidény előtt tudnak mondani.