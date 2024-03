Párkány: 15 millió eurós fejlesztésbe fog a Vadas

Ez a medence huszonöt méter hosszú lesz, nyolc sávos, a versenyszabályoknak megfelelve, minimum 1 méter 40 centiméteres vízmélységgel, legalább az egyik végében rajtkövekkel, elektronikus időmérő berendezéssel, érintőpanellel, digitális kijelzővel. Mindezt azért, hogy hivatalos, versenysport szintű úszásokat is le lehessen bonyolítani, ha igény van rá. Lesz még itt egy tanmedence úszótanfolyamok részére, 90 centiméteres vízmélységgel, továbbá a legkisebb gyerekeknek is egy medence, két csúszdával. Szintén itt, a földszinten lesz egy külső, relaxációs medence is, amely lényegében a mostani fedett uszoda kinti medencéjére hajaz – de sokkal szebb, igényesebb és korszerűbb kivitelben. Egy új étterem is lesz a földszinten, az épület része lesz az új főpénztár is. Ez nyáron ki fogja szolgálni a strand egész területét is. Az új épület első emeletén szaunák, masszázsok és más szolgáltatások várják majd a vendégeket, na és egy terasz is, az esztergomi Bazilikára nézve.

Terjeszkedés és a fedett uszoda sorsa

A Vadas a tervezett fejlesztéssel műszaki, technikai és egyéb okok miatt csak egy meghatározott irányba terjeszkedhet tovább, mégpedig a jelenlegi főpénztár felé. Épp ezért, ha elkezdik az építkezést, akkor előtte elbontják a mostani főpénztárat és a mellette található büfésort is. A főpénztár helyett viszont ott lesz az új kassza az új épületben, a büfésor helyett pedig a nyári vendégeket a beton alap helyett a tó felé vonzanák, egy fásított, zöld részre, ahol új büfék is lesznek, hogy mindez természetközelibb legyen. Az viszont biztos, hogy ha az új wellness megépül és kinyit, abban a pillanatban bezárják a mostani fedett uszodát, de nem biztos, hogy az épületét mindenestül elbontják. A fedett uszodában az úszómedence és a felette lévő tetőszerkezet avult már el. Ám vannak ott olyan működő egységek, melyek gond nélkül működhetnének tovább. Például a kiülőmedence nyáron, a nudisták részére, a szaunák és ott van a fürdő termálvizes kútja is. Tehát, mint azt Hogenbuch Endre elmondta, a fedett uszodában az úszómedencét szüntetnék meg és a felette lévő tetőt bontanák el, az összes többi egység valószínűleg egy „ráncfelvarrás“ után működhetne tovább. Mindezt azonban még van idejük átgondolni.