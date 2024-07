Dugók és hétvégi káosz a Vadasnál, az igazgató javulást ígér

Hatalmas kocsisorok, zsúfoltság, szitkozódó sofőrök és fürdővendégek, káromkodó helyiek, ehhez még az őrjítő hőség és a közlekedési dugók. Ez jellemezte a múlt hét végén, szombaton a Vadas fürdő környékét. Szerkesztőségünknek viszont már pénteken is panaszkodtak párkányiak és vidékiek is, hogy a Vadas új beléptetőrendszere miatt elviselhetetlen állapotok alakulnak ki, hogy az új szkennelőrendszer alapvetően rossz és megbízhatatlan, ez újabb torlódásokat hoz létre és hogy a fürdő vezetősége képtelen operatíve oldani a kialakult közlekedési zsúfoltságot és a káoszt. A szombat délutáni helyzet tényleg azt mutatta, hogy a Vadas kapacitásai már rég túlnőtték Párkány kisvárosi közlekedésének teherbírását. Volt, aki arra panaszkodott, hogy négy órát várt, mire el tudta foglalni a szálláshelyét, akadt, aki a kilométeres autósorok miatt dühöngött, de olyan helyi sofőrrel is beszéltünk, aki hétvégéken rendszeresen elkerüli a Nánai utat, az új körforgalmat és a Tűzoltó utcát is, mert ezeken a helyeken borzasztó a zsúfoltság áll a forgalom. Többek szerint azért is van tumultus, mert a fürdő csak délután háromkor engedi be a délelőtt a szállásra érkezőket és a Vadas a hátsó kaput sem nyitja meg. Lapunk írásban frordult Hogenbuch Endréhez, a Vadas igazgatójához, tudakolván, hogy mi okozta ezeket a kaotikus állapotokat, miképp javít és változtat ezen a fürdő? E-mailünkben az összes fentebbi panaszt, észrevételt is felsoroltuk.

A hétvégén tesznek egy próbát….

A Vadas igazgatója részben elismerte, hogy az új beléptetés miatt is van zsúfoltság, de alapvetően eltúlzottnak látja a gondot. Mint válaszában írja, 4 óra várakozás nem volt; esetleg annak, aki nem respektálja az információt, hogy a beléptetés 3 órakor kezdődik és ennek ellenére már a délelőtti vagy kora délutáni órákban idejön. Ez csak az elszállásolásra váró vendégekre vonatkozik, az egynaposok délig belépnek a strandra fennakadás nélkül – mondja az igazgató. A westend kapun 40 perc volt a problémás, a körforgalomnál – a delfin kapunál 1,5 óra – ismerte el Hogenbuch. Az igazgató cáfolta, hogy a szkenneres beléptetőrendszer rossz lenne. „A QR kód tökéletesen működik, a leolvasó is, a rendszer is; ha valakinek nincs előkészítve a QR papír formában vagy telefonon, vagy sérült a telefon képernyője vagy gyenge a fényereje, ilyen esetben lehetnek problémák“ –tette hozzá a Vadas főnöke. „A torlódás abból adódik, hogy 3 tól engedjük be az új elszállásolt vendégeket de a nagy többség nem 3-tól jön, hanem 3-ra vagy korábban. Ez nagy különbség. Kb. 400 autót kell átengedni az ellenőrzésen és a benne ülő személyzetet is. Ez nagyon nagy szám és időigényes A tavalyi rendszer máshogyan működött, azért nem volt torlódás. Operatív döntéssel oldottuk a torlódást tavaly. Idén ez már nehezebb de a hétvégén teszünk egy próbát. A kilométeres kocsisorokat kissé túlzásnak tartom, a „Zolikocsma“ előtt volt a vége a legnagyobb nyomás idején“ – taglalja és vitatja a helyzetet a fürdő igazgatója.

Máshol is van ilyen

„Nem fogalmaznék úgy hogy a Vadas kapacitása kinőtte a város közlekedésének kapacitását; mindössze annyi történik hogy egyszerre sok autót, vendéget kell leellenőrizni a bejutás előtt. Hasonló jelenetek vannak mindenütt, ahol egyszerre tömegek akarnak bejutni valahová, vagy kijutni onnan – repülőtér, kapuk a sztrádákon stb.; ez a Vadas esetében a szombati tömeges belépéskor történik meg. Amikor a vendégek már itt vannak, már a városi közlekedés gond nélkül elbírja a terhelést – állapítja meg válaszlevelében a Vadas igazgatója.

Most hétvégén már jobb lesz…

A következő hétvége és a hétvégék szerintük már jobban fognak működni, de ehhez természetesen az idelátogatók fegyelme és együttműködése is szükséges. „A westend kapun belépőket eltereljük szombat délután egy másik útra, ahol kulturált körülmények között, a kocsisorban állva megvárhatják a belépést, ezzel tehermentesítve a kapu előtti utat, ahol eddig várakoztak. Erről a facebookon pénteken értesítjük a vendégeket, az út mellett pedig elterelő táblákat is kihelyezünk. A körforgalmon keresztül érkező és a delfin kapun keresztül belépő új elszállásoltakat is egy más módszerrel próbáljuk majd gyorsabban bejuttatni a fürdő területére. Az új módszer ezen a héten szombaton lesz letesztelve. Biztos vagyok benne, hogy enyhíteni fogja a problémát. Ezzel kapcsolatban csak az kérés a látogatók felé, hogy ne mindenki 3-ra vagy korábbra tervezze az érkezés időpontját“ – taglalta válaszlevelében a megoldásokat a fürdőigazgató.

Hogy beválik-e, amit ígérnek, az majd kiderül. Negyven fokban ordítozó, vagdalkozó és dühösen káromkodó embereket látni, zsúfoltságban és káoszban – ettől bármi csak jobb lehet. Miként a forgalom egyszerre három irányból történő lebénulásánál is. Cikkünk végén jegyezzük meg, kánikulában a Vadasban naponta 9-10 ezer ember tartózkodik a Vadas területén. Azaz gyakorlatilag még egy Párkány. Ezt létkérdés figyelembe venni, még akkor is, ha ennek a tömegnek csak egy bizonyos része sofőr és utazó és nem mindenki és azonnal kerekedik fel. Illetve megy ki és be…. Biztos, hogy a tarthatatlan helyzetet orvosolni kell. Hétvégéken is.