Szepsiben témába vágó kvíz-esttel kombinálták a voksolást

A kvíz ez alkalommal is teltházas volt, mintegy 85 ember vett részt rajta (A szerző felvétele)

Bartók Csongor, a Szepsi kvíz egyik ötletgazdája és szervezője elmondta, a már hagyománnyá vált vetélkedő témakörét többször is aktuális témához kötötték. „A téli olimpiai játékok során a sportágakról, a sportolókról vagy éppen a különféle sporteseményekről volt szó, az Oscar-gála során pedig a filmsztárokról, a hollywoodi történésekről, a filmekről tettünk fel kérdéseket. Mivel a mostani kvíz-est épp a parlamenti választások napjára esett, tökéletes alkalom volt, hogy felmérjük a résztvevők politikához és választásokhoz kötődő ismereteit. A tíz kérdésből öt a parlamenti választások technikai részét boncolgatta, a maradék ötöt pedig a politikából ismert személyek, a politikai pártok elnevezései dominálták“ – tudatta lapunkkal Bartók Csongor. Hozzátette, a csapatok által kitöltött és leadott kérdőivekből egyértelmű, hogy az idősebb korosztály – akiket több újságíró és politikához kötődő személyiség is reprezentált – nagyon jól tájékozódott a témában, azonban a fiatalok közül voltak olyanok is, akik csak a kérdések felére tudtak helyesen válaszolni.

„Azt hiszem, hogy a vetélkedőn született eredménytől függetlenül mindenki jól tudja, milyen komoly jelentősége van a mai voksolásnak. Azt, hogy a részvevők közül pontosan hányan mentek el szavazni, nem kérdeztük, azonban az én ismerőseim közül szinte mindenki az urnák elé járult“ – tette hozzá Bartók Csongor. Ahogy azt Csepely Erika, a nyolcas választási körzet szavazóbizottságának alelnöke az Új Szónak elmondta, a megközelítőleg 11000 lakosú kisvárosban, konkrétabban a nyolcas és a kilences választási körzetekben kimondottan jó részvételi eredményeket regisztráltak. „Az emberek folyamatosan jöttek. Sok ismerős arcot láttunk, viszont a fiataljainkat személy szerint nagyon hiányolom. Ettől függetlenül úgy vélem, hogy sokkal többen jöttek el voksolni, mint négy évvel ezelőtt. Meglátásunk szerint a nyolcas és a kilences választási körzetben nagyjából hatvan százalékos volt a részvételi arány“ – tudatta lapunkkal Csepely Erika.