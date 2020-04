Szájmaszkok és védőruhák varrására tértek át

Az 1996 óta működő OCTAN plus vállalat a koronavírus miatt hozott intézkedéseknek megfelelően szájmaszkok varrásába kezdett. Az eredetileg munkaruhákat készítő céghez rengeteg kérés érkezett a karanténidőszak kezdetén.

Igényekhez igazodva

„Az egészségügyi segédeszközöket forgalmazó szakemberekkel konzultáltunk, milyen lenne a megfelelő szájmaszk. Az ajánlások alapján végül a mosható, százszázalékos pamutból készült egyrétegű maszkok mellett döntöttünk. Természetesen például az egészségügyi dolgozóknak, vagy azoknak, akik nagyobb veszélynek vannak kitéve, speciális szájmaszk kell, nekik ez nem felel meg, de a mindennapos használatra, sportoláshoz, fizikai munkát végzőknek igen. A többrétegűt azért nem ajánlották, mert az nehezíti a légzést. Akinek egész nap viselnie kell például a munkája során, vagy majd nyáron, ha nagyon meleg lesz, a többrétegű szájmaszk kényelmetlen lehet, akár fejfájást is okozhat” – mondta el Kőrös Ambrus értékesítési képviselő.

Egyedi kérések

„Eleinte hatalmas volt az igény, a megrendelők nem jöttek speciális igényekkel, abból varrtunk, amit be tudtunk szerezni, hiszen hirtelen kellett nagyon sok szájmaszkot legyártani, anyagot is nehéz volt rendelni. Szinte óráról órára változott az anyagok ára, illetve az, hogy lehet-e rendelni. Eljutottunk egy olyan pontra, amikor csak az tudott varrni, akinek volt valamilyen alapanyaga raktáron”

– vette át a szót Csimma Zsolt értékesítési képviselő. Elmondta, hogy azóta rendeződtek a dolgok, lassan minden megrendelésnek eleget tettek és most már kérnek például céges logókkal ellátott szájmaszkokat is, de az anyag színét is ki tudják választani. Az ország egész területére szállítanak. Igény lenne rá, azonban az előírásnak megfelelően most a külföldi megrendeléseket le kell mondaniuk.

„Főleg cégek, viszonteladók számára készítjük a maszkokat, de önkormányzatok, iskolák, gyógyszertárak és különféle intézmények is rendeltek tőlünk szájmaszkot” – tette hozzá Csimma Zsolt. A szájmaszkon kívül fertőtlenítőoverallok is készülnek a felsőszeli varrodában.

„A fertőtlenítést végző személyeknek van szükségük ilyen speciális ruházatra. A településeken a közterületeken, például a buszmegállók közelében kell fertőtleníteni, de a tűzoltóságnak is készítettünk ilyeneket, illetve azoknak a cégeknek, ahol rendszeresen fertőtlenítést kell végezni. Vannak egyszer használatos és mosható overalllok is, igény szerint”

– egészítette ki Bartos Anikó, a vállalat ügyintézője.

Mindenki maszkot varrt

Kifejtette, az első napokban akár háromezer szájmaszk is készült és a cég minden alkalmazottja kivette a részét a munkából, függetlenül attól, hogy egyébként milyen munkát végez, hiszen a lehető legrövidebb időn belül kellett eleget tenni a megrendeléseknek.

„Nagyon fegyelmezettek voltak az alkalmazottak, maximálisan betartották az óvintézkedéseket, így el tudtuk kerülni a megbetegedéseket, teljes létszámban működünk. Az első két hét volt megterhelő, nagyon sok volt a túlóra, az emberek fáradtak voltak, de sikerült túljutni a nehéz időszakon”

– tette hozzá Kőrös Ambrus.

Mindhárom alkalmazott egyetértett abban, hogy mindig családias légkör uralkodik a varrodában, amely egyúttal úgynevezett védett műhelyként is működik. A húsz állandó munkaerő mellett fogyatékkal élő kollégák is dolgoznak, akik sokat segítenek a különböző munkafázisok elvégzésében.