Somorján eddig 30-35 százalékos a választási részvételi arány

Két hete ilyenkor alacsonyabb volt a részvétel. Jó idő van, sokan kinn vannak a természetben vagy a kertben dolgoznak, sportolnak, estére több emberre számítanak. Eddig többnyire magyar nemzetiségűek járultak az urnákhoz Somorján, a szlovákok két hete is inkább az esti órákban szavaztak. Somorján most is kilenc választókörzetben várják a lakosokat. Az első fordulóban 47,51% volt a részvételi arány. A dunaszerdahelyi járásban fekvő Diósförgepatonyban délben 13,8 százalékos volt a részvétel, ami alacsonynak mondható, de két hete is hasonlóan álltak ilyenkor. Reggel sokan fordultak meg a választási helyiségben, ebédidő alatt alig páran, hullámzó a részvétel.

Két szavazókörzetet alakítottak ki a faluban a nagyjából 1400 választónak, az első fordulót 33,35%-os részvételi aránnyal zárta a település. Nagymegyeren 12,5 százalékos volt a részvételi arány, nagyjából hasonló adat ez, mint két hete. A városban közel 6800 a szavazásra jogosultak száma, akik nyolc szavazókörzetben adhatják le voksukat. Az eslő fordulóban 24,9% volt a részvételi arány. Bősön 20 százalék körül állnak jelenleg, ez valamivel kevesebb, mint két hete. A városban négy választási körzetet alakítottak ki és megközelítőleg 4200 a választásra jogosultak száma.