Párkányi testületi ülés: újabb gazdasági vizsgálat lesz az Enerbyt távhőszolgáltatónál

Nem csak az országos sajtófigyelmet kapó óvodaátszervezési programpontot vitatta meg június utolsó hetében tartott, rendes ülésén a helyi önkormányzat. Az esti órákba nyúló tanácskozáson többek közt határoztak arról is, hogy egy előző, sikertelen kísérlet után egy újabb külső céget kérnek fel az Enerbyt távhőszolgáltató gazdasági tevékenységének átvilágítására, különös tekintettel a cég gázbeszerzéseire. Ugyanakkor a város főellenőre is beszámolt az Enerbytnél tartott vizsgálatáról, melyből kiderült, hogy a cég működésével kapcsolatos közbeszerzéseknél formai hiányosságokat talált, amelyeket záros határidőn belül kötelesek kijavítani, rendbe tenni. A testület arról is határozott, hogy a Szent Imre egyházi óvoda marad az eddigi helyén és a rezsin kívül mégsem fog kelleni bérleti díjat fizetnie az épülethasználatért. A szabadidőközpont sem fog elköltözni a jelenlegi helyéről, csak kisebb területen és korlátozott tevékenységgel működik majd tovább. Az ülésen a testület jóváhagyta azt is, hogy kiegészítsék a még idén májusban hozott határozatukat, amelyet a Nyitrai Kerületi Bíróság jogerős ítélete alapján hoztak. A most elfogadott döntéssel nem a bíróság ítéletével mennek szembe, csak kiegészítették mindazon tevékenységek körét, melyek a testület szerint az ipari parkban nem megengedettek – különös tekintettel a veszélyes, speciális hulladékok kezelésére, tárolására, feldolgozására. Az új területrendezési terv kidolgozásakor tehát az erre szakosodott cégnek majd ezt a mostani testületi határozatot is figyelembe kell vennie. Az ülésen az is kiderült, hogy Párkány folytatja a nyertes kultúrházfelújító – projektet, továbbá állami támogatásra pályázik a Fő utcán található nyugdíjasklub korszerűsítésére, valamint a Sobieski utcán a jelenlegi idősotthon helyett egy vadonatúj intézmény felépítése érdekében.

Nem kizárólag „magyar ügy“!

A párkányi óvodák átszervezése kapcsán rendkívül hosszan, részletesen tanácskozott az önkormányzat és aki személyesen végigülte az ülést, az tudja, hogy a takarékossági – racionalizációs csomag a legkevésbé szólt arról, hogy eleve és kizárólag a Hársfa utcai, tisztán magyar óvodát akarták megszüntetni a képviselők. Még úgy sem teljesen igaz ez a megállapítás, ha tény, hogy a testület rendelkezésére bocsátott öt javaslatból végül a kettes számút szavazták meg – beleértve a Szövetség frakciójának két tagját is. A képviselők kezdetben inkább az ötös változatra hajlottak, amely igaz, hogy a Hársfa utcai óvodát is érintette volna, de az Ady utcai szlovák óvodát is, és a városháza előzetes számításai alapján ez a verzió jelentette volna a legnagyobb megtakarítást. Ugyanakkor a vita során több módosító javaslat is született, még olyan is, hogy az óvodákat egyelőre békén hagyják, az összeset, és majd 2024-ben, illetve 2025-ben, kis lépésekben hajtják végre az átszervezéseket, fokozatosan. Viszont a képviselő-testület döntési mozgásterét az is befolyásolta az öt változat mérlegelésekor, hogy a Szent Imre Egyházi Óvoda helyéről és épülethasználatáról már az óvodacsomag előtt és külön döntöttek. Épp ezért, mivel a gyűlésen már korábban határoztak az egyházi óvodáról, az öt átszervezési változat közül érdemben „kiesett“ a negyedik és ötödik verzió, amely ennek az intézménynek az áthelyezésével is számolt. Hogy pont a kettes számú, a Hársfa utcai óvodát negatívan érintő változatot hagyták jóvá végül is, azt az éppen kialakult szavazati arány és szavazási matematika határozta meg, amellett, hogy a változatokat nem a beterjesztett javaslatok sorrendjében szavazta meg a testület, hanem rögtön a 2-es változatról voksoltak. A döntési folyamatot ráadásul az is zavarta, hogy felmerült a Humanita intézmény levele, amelyben a városnál a Hársfa utcai óvodaépület esetleges használata iránt érdeklődött. Holott ez a levél egyáltalán nem volt része, semmilyen szinten az átszervezési csomagnak, egyik változatban sem. Olyannyira nem, hogy ez csak információként hangzott el, és maga a polgármester is figyelmeztetett rá, hogy most nem a Humanitáról döntenek, a levélnek semmi köze az átszervezési csomaghoz.

Az óvodaátszervezés ügye és a Hársfa utcai óvoda sorsa még nincs lezárva, mert emiatt július harmadikán rendkívüli testületi ülés lesz.

A júniusi önkormányzati ülésen a képviselő-testület arról is döntött, hogy a kiírt pályázat nyertese, Horváth Ágnes lesz a kultúrház igazgatója, ő július elsejétől látja el ezt a posztot.