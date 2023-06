A Hársfa utcai óvoda bezárása ellen tüntettek a szülők Párkányban

Rendkívüli testületi ülés várható

A tüntetésen Eugen Szabó polgármester is szólt a szülőkhöz és közölte a képviselő-testület keddi döntését, megjegyezve, hogy amit történt, az nem új dolog, mert az óvodák átszervezése már a decemberi önkormányzati ülésen felmerült, amikor az idei városi költségvetésről tárgyaltak. A következő lépés az volt, hogy a városháza márciusban egy elemzést nyújtott be a képviselő-testület elé az óvodák átszervezése és a működésük költséghatékonysága kapcsán, kedden pedig a városháza által kidolgozott öt változat közül a képviselők a kettes verziót szavazták meg, azaz a Hársfa utcai óvodát érintőt, amit a jelenlévő 12 képviselő közül heten szavaztak meg. (A 12 képviselőből az összes független képviselő és két, a Szövetség frakciójába tartozó képviselő is megszavazta).

A haragos közbekiáltásokra a polgármester úgy reagált, hogy ő itt most csak informálja a szülőket, de szerinte sokkal célravezetőbb lenne, ha leülnének vele tárgyalni, erre ő nyitott, és nem az utcán és kiabálásokkal oldanák meg a helyzetet. A szülők viszont közölték, hogy a tiltakozásuk legitim és miért nem értesítették minderről korábban őket, továbbá, hogy pont azért választották a Hársfa utcai óvodát, mert ők döntöttek, az ovit ők választották és nem a testület. Arra is kíváncsiak voltak, hogy mi volt a másik négy átszervezési változat. Tokár Géza szónok két kérdést intézett a polgármesterhez. Először azt, hogy Eugen Szabó polgármester aláírja-e a határozatot, érvénybe lép-e? A polgármester úgy válaszolt, a törvény értelmében neki 10 napja van a testület döntéseit aláírni, de tekintettel arra, hogy a keddi ülés maratoni volt és legalább negyven-ötven határozat született, ezért az óvodát érintő sincs még aláírva. Az egyenes kérdésre, hogy aláírja-e, Szabó úgy reagált, tíz nap áll rendelkezésére hogy aláírja-e, és ez alatt a tíz nap alatt foglalkozni fog a kérdéssel, de erre most itt az utcán nem tud válaszolni. A tíz nap alatt tárgyalhatnak a kérdésről, de azzal, hogy most idejönnek és kiabálnak, azzal nem lehet tárgyilagosan kezelni a gondot, és megoldást találni – fűzte hozzá a polgármester.

Tokár Gézának arra a kérdésére, hogy ha most olyan rendkívüli testületi ülés lenne a továbbiakban, ahol a képviselő-testület másképp határozna, akkor ezt a polgármester elfogadná-e, Eugen Szabó úgy válaszolt, ő nem akadályozza meg a rendkívüli ülés összehívását és tiszteletben fogja tartani az ott megszülető döntést, bármilyen legyen is az, mert a testület döntéseit eddig is tiszteletben tartotta. A polgármester közölte, erről higgadtan kéne tárgyalni, mert racionalizációra mindenképp szükség van, ugyanis a város költségvetése az óvodák jelenlegi működését a mostani formában nem bírja el. Tokár erre közbevetette, hogy nem az ésszerűsítést vitatják, hanem azt, hogy a számok szerint egyáltalán nem a Hársfa utcai óvodát kéne bezárni. Eugen Szabó úgy válaszolt, ha ismerik a lehetséges változatokat, akkor tudniuk kell, hogy a városháza nem ezt a változatot nyújtotta be javaslatként, a képviselő-testület válaszolta ezt a verziót, és a testület döntött erről.