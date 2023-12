Párkány: felújították és átépítették a Bartók utcai játszóteret

Ez a projekt is drágult

Üröm az örömben, hogy menet közben ez a beruházás is drágult, mint szinte minden nyertes pályázat. „A projekt költségvetése még 2021 elején készült. Hosszú előkészület, elbírálás és közbeszerzés után időközben az árak is emelkedtek. Ezért az eredeti, 137 ezer eurós keret végül is 175 ezer euróra nőtt. Ez 27 százalékos emelkedést jelentett. A kiírás hátránya viszont az volt, hogy a megemelkedett költségeket már nem számolhattuk el, tehát ezt már a városnak kellett állnia. Tehát az eredetileg hatezer eurós önköltség 45 ezer euróra nőtt. Ugyanakkor fontosnak tartottuk a fejlesztést, mert egy lakótelep szívében tudtunk vadonatúj, igényes környezetet kialakítani. Ha pedig azt is figyelembe veszük, hogy a játszótéri elemekre, azok minőségére és biztonsági feltételeire szigorú előírások vonatkoznak, akkor megérte, hogy az új létesítmény hosszú távon is mindenkit megfelelően szolgáljon ki” – tudatta a polgármester. Az új játszótér és pihenőpark avatása a sűrű havazás miatt ugyan elmaradt, de a létesítmény elkészült, tavasszal pedig a parkosított részeknek és az új fáknak is örülhetnek majd a lakosok.