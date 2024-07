Ötödik alkalommal rendezték meg a nagyabonyi főzőversenyt

Az emelvényen zajló kultúrműsorban fellépett a hazai Csillagfürt Népdalkör, a Dr. Barsi Ernő Népdalkör és citeraegyüttes Écsről, a felsőpatonyi Margaréta Népdalkör, a békei Cimbora Népdalkör, a Vásárúti Dalárda, valamint a szomszédos Nemeshódos község citerás csoportja.

A főzőversenyre egészen június végéig jelentkezhettek a résztvevők, csupán egy kikötés volt, olyan ételekkel indulhatnak csak, melyek szabad tűzön, bográcsban készülnek. Már délben elkezdtek készülődni, Magyarországról Nagyabony testvértelepüléseiről, Újrónafőről és Abonyból érkeztek a főzőcsapatok. Egy öttagú zsűri bírálta el az ételeket, ahogy tavaly is, a Felvidéki Szabadtűzi Lovagrand ítészei. A kora esti kiértékeléskor átadták a díjakat, az első három helyezettek ajándék- és fűszercsomagot, illetve fakanalat kaptak, a legelső pedig a vándorserleget is, melyet egy évig birtokolhat. Minden résztvevőnek adtak egy elismerő oklevelet, ajándékcsomagot és a három helyezetten kívül 6 különdíjat is kiosztottak. A csapatok saját maguknak főztek, bár az érdeklődők is kóstolhattak belőle, de a szervezők is készültek több száz adag étellel, melyet az érkezők becsületkasszás rendszerben fogyaszthattak, vadraguból, illetve marhagulyásból választhattak, sőt, a délutáni órákban frissen sült lángos is várta őket. A verseny főszervezője a Csemadok helyi alapszervezete volt, élükön Moravek Ivett-tel.