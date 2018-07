Országos jótékonysági futás állomása lesz Esztergom és Komárom

Esztergom | Tizenkét éve nehéz sorsú embereknek gyűjt adományokat az ultrafutókból álló Jótifuti csapata. Idén a Heti Betevő nevű civil szervezetnek gyűjtenek tartós élelmiszert. Az akcióhoz bárki csatlakozhat.

„Mindig van ok, amiért futhatunk. Futhatunk az egészségünkért, hogy jól érezzük magunkat, hogy hasonló gondolkodású embereket, szép tájakat ismerjünk meg és futhatunk a jóleső fáradtságért, a szabadság érzéséért is. Futhatunk versenyeket, hogy megvalósíthassuk álmainkat, de futhatunk egy jó célért is, hogy felhívjuk a figyelmet a szegényekre, az elesettekre, a cserbenhagyott állatokra, az éhezőkre, a fogyatékkal élőkre. Beszéljen róluk az ország, ismerjék meg őket, vegyenek tudomást róluk” – fogalmazott Lajkó Csaba ultrafutó, a jótékonysági futás szervezője.

Az idei év támogatottja a Heti Betevő civil szervezet és kezdeményezés, amelynek története egy erzsébetvárosi étteremben, a Kisüzemben kezdődött 2013 karácsonyán. Az itt dolgozó szakácsok megdöbbenve látták, mennyi pénzt költenek a vendégek ételre-italra, miközben sok embernek gondot jelent a napi betevő. Az ötlet hirtelen jött és egyszerű volt: a bulinegyed szórakozóhelyein perselyeket helyeztek el. A bedobott pénzből bőven kijött egy nagy fazék meleg étel ára. A következő vasárnap a Kisüzem szakácsai megfőztek az 50 adag ételt, amit néhány barátjukkal ki is osztottak a környékbeli rászorulóknak. Ettől kezdve hétről-hétre újabb éttermek, kocsmák, önkéntesek csatlakoztak az akcióhoz, és egyre szaporodott a perselyek, az adományozók és a sorban állók száma is. A mozgalom egyesületté nőtte ki magát, ma már Magyarország több városában működik.

A Jótifuti csapata tizenkét éve szervez jótékonysági futásokat. Minden évben más-más célért indulnak útnak. Egy 8–10 fős csapat futja végig a távot – van aki teljes egészében, van aki egyes szakaszokat. Idén augusztus 15-én indulnak Székesfehérvárról. A futókhoz a következő helyeken és szakaszokon bárki csatlakozhat futva vagy kerékpárral: augusztus 15. Székesfehérvár–Esztergom (86 km), augusztus 16. Esztergom–Komárom (55 km), augusztus 17. Komárom–Győr (50 km), augusztus 18. Győr–Celldömölk (74 km), augusztus 19. Kemeneskápolna–Veszprém (79 km), augusztus 20. Veszprém–Székesfehérvár (46 km).