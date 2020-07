Galánta: Olvasás helyett hangoskönyv a vakoknak és gyengénlátóknak

Hosszabb ideje vesz részt a galántai könyvtár abban a programban, amelyet a lőcsei vakok könyvtára (Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu) koordinál. Az együttműködés lényege, hogy a vakok és gyengénlátók számára hangoskönyveket kölcsönöznek a programba bekapcsolódó könyvtáraknak. A galántai könyvtárban Alena Jamrišková könyvtáros felel ezért a szolgáltatásért.

Lapunknak elmondta, átlag 20 hangoskönyv kölcsönözhető a könyvtárban, néhány nappal ezelőtt viszont a megszokottnál többet, 60-at kaptak a lőcsei könyvtártól. „Hat, MP3-as formátumú könyvcsomag érkezett, amelyek mindegyikében 10-10 könyv van. Jórészt szépirodalmi művek, de van köztük néhány szakirodalmi témájú, például útleírás vagy életmóddal kapcsolatos könyv is, és természetesen nem hiányozhatnak a detektív-, történelmi, illetve szerelmes regények sem. A mostani kínálat mindegyike szlovák nyelvű, de mindig vannak magyar hangoskönyveink is” – mondta el a könyvtáros.

A lőcsei könyvtár számos könyvtárral együttműködik az egész országban. A hangoskönyvek folyamatosan vándorolnak az intézmények között. Galántán a felnőtt részleg olvasótermében találhatók a hangoskönyvek. Ott is meg lehet hallgatni őket, de egészségkárosult-igazolvánnyal (ZŤP) ki is kölcsönözhetők, akárcsak a nyomtatott könyvek. „Elmondhatom, hogy van igény erre a szolgáltatásra, vannak állandóan visszatérő olvasóink, akik mindig keresik az újdonságokat. A helyi Pohoda nyugdíjasotthonnal már hosszabb ideje együttműködik a könyvtárunk, és most vette fel velünk a kapcsolatot a Samaritán nyugdíjasotthon is, hogy a nyomtatott könyveken kívül szeretnének hangoskönyveket is kölcsönözni a vak vagy gyengénlátó lakóik számára. Korábban a hangoskönyvek kölcsönzésének feltétele volt a vakságot igazoló egészségkárosult-igazolvány, de jelenleg bárki kikölcsönözheti a hangoskönyveket, akinek egészségkárosult-igazolványa van” – egészítette ki Alena Jamrišková.