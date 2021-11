Oltással és vitaminokkal a fertőzések ellen

A város vezetése igyekszik segíteni a lakosokat a koronavírus-járvány és egyéb fertőzések megfékezésében. A Svet zdravia kórházcsoporthoz tartozó Szent Lukács kórházban munkanapokon oltathatják be magukat a lakosok a Pfizer vállalat vakcinájával Galántán.

Nagyszombat megye szervezésében november 13-án 9 és 16 óra között a sportcsarnokban lesz oltás a Janssen egydózisú oltóanyagával. Peter Paška, a város polgármestere a közösségi oldalon köszönetét fejezte ki azoknak, „akik számára a szabadság fogalma összekapcsolódik a kölcsönös felelősségvállalással”. A szombati oltásra regisztráció nélkül jelentkezhetnek a 18 évnél idősebbek.

Vitamin az időseknek

A Galántai Városi Hivatal a helyi, 65 évnél idősebb lakosok számára összesen 2200 vitamincsomagot vásárolt, amelyet december végéig vehetnek át az idősek a városházán az ügyfélfogadási időben. Szerdáig 270 nyugdíjas vette át a csomagot. A városháza alkalmazottai arra kérik azokat, akiknek gondot okoz elmenni érte, hogy jelentsék be, hogy nekik is mihamarabb kézbesíthessék, illetve a hozzátartozók is átvehetik a vitamincsomagot.