Nyáron is szüksége van a véradókra a komáromi kórháznak

A nyári hónapokban a szabadságolások miatt kevesebb véradó fordul meg a kórházban, ami értelemszerűen kevesebb vértartalékot is jelent. Ráadásul azzal, hogy a potenciális önkéntesek külföldre utaznak, s kockázatosnak minősülő térségben járnak, bizonyos ideig nem adhatnak vért – tájékoztatott a hematológiai-transzfuziológiai osztály főorvosa, Radi Enikő. A kórházak eközben jellemzően több fizikai traumával járó sérüléssel, s az ezzel összefüggő műtétekkel szembesülnek, valamint folytatják az onkológiai páciensek kezelését is. Komáromban egyébként a kórház több alkalmazottja is jó példával jár elöl, sokan rendszeres véradóknak számítanak közülük.

Az intézmény nagyobb mennyiségű vérkészítményt tárol és raktároz az AGEL-hálózat tagjaként. Radi Enikő elmondta, havonta mintegy 850-et osztanak szét a hálózaton belül, azon kívül pedig 15-öt.

A komáromi kórházban minden héten hétfőn, csütörtökön és pénteken lehet vért adni a 0918-435-408-as telefonszámon való egyeztetést követően. Minden szerdán végeznek kiszállásokat a Komáromi járás településire, amelyeken a Szlovák Vöröskereszt helyi szervezeteinek munkatársai szerveznek véradó alkalmakat.

(AGEL)