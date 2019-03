Népi hangszerek a galántai múzeumban

Kornel Duffek Galántán született, majd a pőstyéni kulturális élet szervezője lett. Népi hangszereken kívül egyebek mellett bútorokat és más népművészeti tárgyakat is gyűjtött. A hirtelen elhunyt lokálpatrióta által összegyűjtött népi hangszereket először Pőstyénben láthatta a közönség, a hónap közepétől Galántán is megtekinthetők. „A család régi barátjaként meghívtak a pöstyéni kiállításra. Ott jutott eszembe, hogy mivel Galántán született, hozzuk el a Galántára is“ – mondta Pekarovič György, helytörténész. Cupal Barica Andrea a múzeum idegenforgalmi referense közölte, hogy a szlovákiai népi hangszereken kívül Magyarországról hozott hangszereket, például citerákat és ostorokat is tartalmaz a Duffek gyűjtemény. Idiofonokat, olyan hangszereket, amelyek a saját anyagukkal adnak ki hangokat, rezgő húrral megszólaltatható chordofonokat, és az üregbe zárt levegő áltat megszólaló aerofonokat is láthatnak a nézők a múzeumban, vagyis egyebek mellett dob, csengő, kereplő, citera, bőgő, duda, fujara és szarukürt is a tárlat része. „A kiállítás anyagát a Galántai Honismereti Múzeum szerény népi hangszer gyűjteménye egészíti ki“ – folytatta Cupal Barica Andrea.

A kiállítás megnyitóján részt vett Duffek özvegye, Sylvia is, aki elmondta, hogy több száz darabot számlál a gyűjtemény. „Vannak még ládák, népviseletek, a bacsák termékei, rengeteg minden, amit a népművészektől sikerült összegyűjteni“ – mondta az özvegy.