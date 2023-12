„Minden a hozzáálláson múlik.” Másfél éve úton, Ázsiában.

Tavaly decemberben a hófödte Kaukázusból, egy kimerítő téli túráról tértek vissza éppen Grúzia fővárosába, Tbiliszibe, amikor sikerült beszélgetnünk. Most az esti 30 fokból és Angkorból, a kilencedik században létrejött Khmer királyság hajdani fővárosa közeléből jelentkeztek be, melyben megtalálható, Angkorvat Délkelet-Ázsia legnagyobb, a 12. században épült vallási épületkomplexuma is. Az utóbbi Kambodzsa fő jelképe és turistalátványossága, a templom a nemzeti zászlón is megjelenik.

Mi történt az egy év alatt, merre vitt utatok?

Hát az utóbbi évünk igencsak tömény volt, röviden összefoglalva a következő volt az útvonalunk: tavaly januárban még Grúzia és Örményország hegyeit jártuk, majd február elején a kerékpárjainkkal együtt repülőre szálltunk és úgy értük el Indiát. Észak-Indiából egyenesen Nepál felé vettük az irányt, aztán egészen vissza Indián keresztül Pakisztánba, amit semmiképp sem szerettünk volna kihagyni. Majd Pakisztánból ismét visszatértünk Indiába, ahol több hónap alatt 13 tagállamot utaztunk be biciklivel. Ezek után Bangladesben folytattuk. Összesen hét hónapot töltöttünk el az indiai-szubkontinensen, roppant érdekes, emlékezetes marad, sokat tapasztaltunk, kultúrsokkban sem volt hiányos ez az idő. Délkelet-Ázsiában Thaiföld, Laosz, Vietnam bebiciklizése után pár hete érkeztünk Kamodzsába, a tizennyolcadik országba az utunk során és éppen múlt héten pörgette át a kilométerszámláló a 19 ezret. Egyre inkább érezzük, meglesz ez, végigbicikliztük a kitűzött tervet. A fókusz továbbra is a projektünkön van, amit az út elején kitaláltunk és amire az egész út épül. Igyekszünk mindenhol felkeresni az utunkba eső, alulról szerveződő természetvédelmi kezdeményezéseket, természetvédőket, megismerni a védett területek működési különbségeit, a természetvédelem helyzetét és nehézségeit az egyes országokban. Megfigyeljük és dokumentáljuk, hogyan is működik a természetvédelem a világ más pontjain.