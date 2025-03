Tekerés marokkói tájakon – így született magyar ezüstérem a világ egyik legkeményebb versenyén

Merüljünk bele akkor magába a versenybe, ami Marrákes városából indult. Önellátóként hirdették, azaz az étkezést, ivást és az alvást mindenki saját maga oldotta meg. Ezt hogy kell elképzelni?

Pénteken este hatkor rajtoltunk. Az első éjszakát – legalábbis a mezőny elejéből – mindenki végigtekerte. Ez nem is volt olyan vészes, hajnalban volt egy kisebb hullámvölgyem, de gyorsan kijöttem belőle. A második éjszaka, szombaton este 11 körül elővettem a hálózsákomat, a derékaljat és a bivakzsákot, és lefeküdtem az út szélén úgy egy és háromnegyed órára. Utána újra elindultam az éjszakába. Később már nem aludtam többet odakinn, mert elég hideg volt ahhoz. A következő ellenőrző ponthoz kora reggel érkeztem, ott ismét aludtam két órát, fedél alatt. Tulajdonképpen nem is a fedél volt a lényeg, hanem a tudat, hogy ott a szervezők számítanak ránk, és bármikor is érkezem oda, lehetőségem lesz egy tál meleg ételt enni. A harmadik checkpointnál szintén aludtam három órát, végül pedig még egyet, tehát összesen nagyjából nyolc órát az egész versenyen. Csak olyan segítséget vehettünk igénybe, amely mindenki számára egyformán rendelkezésre áll: az ellenőrző pontokon volt kirakva étel és ital, amit a szervezők biztosítottak, viszont fizetnünk kellett érte. Ezenkívül útszéli boltokból és benzinkutakról oldottuk meg az ellátást.

Átkelve az Atlasz hegységen nemcsak a marokkói vadonhoz, de a helyiekhez is közel lehet kerülni. Volt valamilyen különleges tapasztalata velük?

Nagyon kedvesen vártak mindenhol. Például amikor megálltam egy kávéra és kólára egy isten háta mögötti falucskában, valószínűleg nagyon látszódott rajtam a fáradtság, mert a vendéglátós bácsi leültetett, a feleségével csináltak nekem omlettet, hoztak kenyeret és teát, egy igazi terülj, terülj asztalkát kaptam. Mindezért átszámítva mindössze öt eurót akartak kérni, amire csak azt tudtam reagálni, hogy ne vicceljenek, majd adtam egy kicsivel többet.