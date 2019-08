Megújul a vágsellyei állomás

Egyre többen választják a vágsellyeiek és a környező falvakban lakók közül az utazásnak azt a formáját, hogy autóval vagy kerékpárral érkeznek a vonathoz, így egyre több parkolóhelyre lenne szükség a vágsellyei állomáson. Jelenleg az autósok az állomás közelében parkolnak az út szélén, elhanyagolt füves területeken, vagy a közelben található temető parkolójában. A kerékpárosok az állomás épülete mellett található biciklitartókban hagyják biciklijüket, ám gyakran ott is rendezetlen a parkolás módja. A gyalogosok – gyalogátkelők híján – sokszor a közlekedő autók és buszok között kelnek át az úton, veszélyeztetve saját épségüket és a biztonságos közlekedést. A város vezetése ezért úgy döntött, ősszel pályázatot nyújt be, uniós forrásból tennék rendbe a környéket. A tervek szerint több mint 250 parkolóhelyet alakítanának ki a személyautók, 14-et a motorkerékpárok számára, és a meglévő 20 parkolóhelyet a kerékpárok számára további 40-50 hellyel bővítenék ki. Továbbá járdát, kerékpárutat és a várakozók számára kényelmes pihenőhelyeket alakítanának ki. A beruházás közel 5 millió euróba kerülne, ebből 2 milliót szeretne Vágsellye az uniós alapokból finanszírozni. A fennmaradó összeg a város költségvetését terhelné. Az átalakítás megkezdését 2021 tavaszára, a munkák befejezését 2023 téli hónapjaira tervezik. Dajana Hanesová, a város szóvivője lapunknak elmondta, az átalakítást nem egyszerre végeznék. „Először a területnek csak az egyik részén építenénk meg a parkolót, hogy a buszmegállókat odébb lehessen költöztetni, hogy esztétikailag is elfogadható legyen. A helyükön elegendő parkolóhelyet lehet majd kialakítani a személyautóknak és a kerékpároknak, és az egész környéket rendbe tudjuk tenni” – fogalmazott a szóvivő. Hozzátette, kapcsolatba léptek a Szlovák Vasúttársasággal, hogy amennyiben a város rendbe teszi a területet, a jelenlegi évi 50 ezer euró bérleti díj helyett megegyezzenek egy méltányosabb összegben. „Nem tűnik igazságosnak, hogy a város ekkora összeget fizessen a vasúttársaságnak a terület használatáért, ezért olyan megoldást keresünk, mely mindkét fél számára elfogadható” – zárta Hanesová.