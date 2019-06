Megjutalmazzák a baltával megtámadott királyhelmeci rendőröket

Jozef Kalapos, a Királyhelmeci Városi Rendőrség parancsnoka szereksztőségünknek elmondta, a múlt hét péntekjén, késő este bejelentés érkezett hozzájuk, hogy egy Kossuth utcai bérházból hangos zene hallatszik, amely zavarja a szomszédokat. A szolgálatot teljesítő rendőrök a helyszínre érkezve meg is kérték a zenét bömböltető férfit, hogy halkítsa azt le, aki akkor még készséggel eleget is tett a kérésnek. Mintegy háromnegyed óra múlva ugyanebben az ügyben azonban újabb bejelentés érkezett, így a járőrök megint megpróbáltak beszélni a férfivel. Az egyebként korábban hétszer büntetett, 33 éves férfi ekkor már nem nyitott ajtót, sőt fenyegetőzni kezdett. Később baltával betörte a földszinti lakásának ablakát, és különböző tárgyakat hajított ki az utcára, amelyek közül egy tégla meg is sebesítette az egyik rendőrt. A férfi ezután maga is kiugrott az ablakon, majd baltával a rendőrökre támadt, sőt a járőrkocsit is szétverte. (A mindössze két éve lízingelt járműben komoly károk keletkeztek, ám szerencsére nagyobb anyagi kár nem érte a várost, mivel az autó biztosítva volt – a szerk. megj.) A rendőrök megpróbálták megfékezni az ámokfutót, de közben mindketten megsebesültek. Az intézkedés során figyelmezető lövések is eldördültek, majd végül sikerült ártalmatlanná tenni a támadót, akit nemsokkal később megbilincselve átadtak a helyszínre érkező állami rendőröknek.

Veszélyes munka

Jozef Kalapos és Pataky Károly, Királyhelmec polgármestere otthonukban felkereste a jelenleg betegszabadságon lévő rendőröket. A polgármester elismerésre méltónak tartja a városi rendőrök helytállását, hisz feladataikat még sebesülten is ellátták, s testi épségüket sem kímélve, a kellő határozottsággal léptek fel a lakosok biztonságának megőrzése érdekében. Ugyanígy vélekedett a rendőrség parancsnoka is, aki hangsúlyozta:„A lakosok sokszor nem is tudatosítják, hogy a városi rendőrök élete nem egy estben kerül veszélybe a munkájuk során” – jelentette ki a parancsnok. Mivel a közösségi oldalakon és egyéb fórumokon felszólaló királyhelmeciek többsége is elismerésének és együttérzésének adott hangot a rendőrségi intézkedéssel kapcsolatosan, a főpolgármester úgy döntött, hogy T. Vincét és B. Balázst Királyhelmec Polgármesterének Díjával tünteti ki, melyet ünnepélyes keretek közt a város napján, szeptemberben adnak át. Kalapos tájékozatása szerint a munkatársait egyszeri, rendkívüli pénzjutalomban részesíti, illetve az elkövetkezőkben – a hasonló esetek elkerülése érdekében - speciális felszerelési tárgyakat is vásárolnak a testület tagjai számára.

Ahogy azt a városi hivatal munkatársaitól megtudtuk, a rendőrökre támadó férfit közfeladatokat ellátó vagy hivatalos személy elleni támadás, illetve garázdaság büntettének gyanújával a hét elején őrizetbe vették. Tetteiért 3-tól 8 évig terjedő börtönbüntetést kaphat, de ha emberölési kísérletté minősítik, akár annál is több időt tölthet a rácsok mögött.