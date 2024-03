Meghívó a szombati 19. Kürti Kőtésfesztiválra

Kürt önkormányzata a faluházban tartja a rendezvényt, amelyre rendszeresen érkeznek vendégek Mátyusföldről és a határ menti térségekből is. A nevezés 13 órától zajlik, a fesztivál kapuját 14 órakor nyitják a nagyközönség előtt, a belépőjegy két euró. A versenyzőknek és egy kísérőjüknek a belépés ingyenes. Idén a megmérettetést vállalók nem árusíthatnak saját kőtést a fesztiválon, mivel a szervezők elsődleges célja a böjti eledel népszerűsítése, tökéletesítése élénk szakmai tapasztalatcsere keretében. Árusítás helyett több idő juthat az értékes eszmecserére, egymás jobb megismerésére, valamint arra, hogy az elődeinktől elsajátított recepteket, kedves történeteket megosszák egymás között a résztvevők. A 22. számú Majer István Cserkészcsapat jótékonysági kőtésvására, amelynek minden évben nagy sikere van, 15 órakor nyílik a nagyterem melletti csarnokban. Az ünnepélyes kiértékelés és a díjkiosztó ünnepség 16.30 órakor kezdődik. A szervezők idén is megnyitják a kézműves vásárt, és a gyerekekkel érkező családok számára bizonyára nagy öröm, hogy idén is lesz húsvéti foglalkozás az óvónők vezetésével. Kiállítással mutatkozik be Danczi Gábor amatőr képzőművész, és megnyitják a nagymamám konyhája hagyományőrző kiállítást. A rendezvényen közreműködnek a kürti óvodások és az alapiskolás tanulók. A 19. Kürti Kőtésfesztiválra 1,5 liter léből készült, készre sütött kőtést kell leadniuk a versenyzőknek. A látványpontozás után következik a kóstolás, idén is átadják az arra érdemeseknek az aranykőtés díjat és a közönségdíjat.

A kőtés 2016-ban felkerült a Magyar Nemzeti Értéktárba, és 2017-ben a Kürti Kőtésfesztivál a Kürti Értéktárnak köszönhetően bekerült a Felvidéki Tájegység Értéktárába.