Medve lesz a hagyományteremtő lángfutás első állomása

A Csiliz Menti Lángfutás egy olyan futássorozat, ami a Csiliz Menti Népfőiskola falvainak futóversenyeit gyűjti magába. 2024-ben négy település képviselteti magát az eseménysorozaton: Medve, Csicsó, Csilizradvány és Csilizpatas. Az első, tavaszi rendezvény helyszíne Medve lesz, mégpedig 2024. március 2-án, szombat délelőtt 10 órakor. Ezt követi majd egymás után a nyári, ami Csicsón lesz, az őszi, ami Csilizradványon és a téli, amit Csilizpatason szerveznek majd. A versenyeken minden korosztály megmérettetheti magát, a tervezett távok kényelmesen teljesíthetőek lesznek. Medvén 6, 3 és 1 kilométeres szakaszokra számíthatnak. A kijelölt útvonal többnyire aszfaltos borítású, melyet előre bejelölnek majd a térképen a résztvevőknek, emellett a medvei Csemadok alapszervezete és a helyi önkéntes tűzoltóság tagjai fogják irányítani a futókat.

„Az első medvei lángfutás örömfutás, amelynek célja a közösen eltöltött idő, a szórakozás és a mozgás. Ebből adódóan időt nem mérünk, eredményt nem hirdetünk, helyezetteket nem díjazunk. Minden befutó érmet kap”

– írják az esemény meghívójában. A nevezési díjat mindenki egyénileg határozza meg, ezért az összegért viszont több minden is kapnak, részt vehetnek a futáson, kapnak befutóérmet és a futás közben készült fotókat, rajtszámot, mindemellett ételt és italt is. Futás közben lesznek frissítők és beérkezés után pedig egy tál meleg gulyással és palacsintával vendégelik meg a távot teljesítőket. Lehetőség lesz kíséretre is, akár babakocsival, kerékpárral, gyalogosan, vagy akár rollerrel is.