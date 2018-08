Lesz lecsófesztivál Nagykaposon

Nagykapos | A kanyarójárvány miatt hirdetett vészhelyzet felodása után már nincs akadály annak, hogy augusztus utolsó hétvégéjén megtartsák a hagyományos lecsófesztivált.

Az augusztus 20-ai ünnepségek szervezői korábban úgy határoztak, elővigyázatosságból nem tartanak központi megemlékezést a városban. Döntésük meghozatalakor a járvány miatt elrendelt korlátozások, a tömegrendezvények megtartását tiltó intézkedés is hatályban volt. Boczán Ferenc, Nagykapos alpolgármestere lapunknak elmondta, a hét elején azonban a közegészségügyi hivatal illetékeseivel folytatott egyeztetésen a szakemberek úgy határoztak, a Nagymihályi járásban feloldják a kb. egy hónapja hirdetett vészhelyzetet. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy bár a járvány alakulát az illetékesek továbbra is kiemelt figyelemmel kísérik, a korábban elrendelt összes tiltást és rendkívüli intézkedést hatályon kívül helyezik. Ezután már annak sincs akadálya, hogy a városban augusztus 24. és 26. között megtartsák a lecsófesztivált.

Ez a nyár legnagyobb kulturális rendezvénye az Ung-vidék központjában. Lecsófőző verseny zajlik, hazai és külföldi eklőadók lépnek fel. Könnyűzenei koncertet szerveznek, népzenei programok közül is választhatnak a látogatók. A fesztiválon kézműves-foglalkozások és egyék kísérőrendezvények is lesznek. Boczán Ferenc tájékoztatása szerint a fesztivál helyszíne sem változik, az eseményeknek most is a stadion ad otthont. A kialakult helyzetre való tekintettel azonban a higiéniai előírások betartatására még a szokásosnál is jobban odafigyelnek.