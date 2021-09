Külsős céghez kerül a Cargo egy része

Az állami vállalat vezetése kedden számolt be az átszervezésről a tiszacsernyői munkatársaknak, a tervezett változásokat lapunknak Roman Gono, a ZSSK Cargo igazgatótanácsának elnöke is megerősítette.

Tiszacsernyő/Mátyóc | Az állami vállalat vezetése kedden számolt be az átszervezésről a tiszacsernyői munkatársaknak, a tervezett változásokat lapunknak Roman Gono, a ZSSK Cargo igazgatótanácsának elnöke is megerősítette.

Az átszervezésről kedden tájékoztattak Tiszacsernyőben, a gyűlésen a Cargo igazgatótanácsának elnöke mellett a kelet-szlovákiai részleg vezetői pozícióban levő munkatársai, illetve az alacsonyabb pozíciókban dolgozó, összesen mintegy 50 alkalmazott volt jelen. Azt, hogy pontosan mikor valósul meg az átszervezés, egyelőre nem részletezték. A változásokról szóló hírek már hónapokkal korábban felröppentek, az általunk megszólított, nevük elhallgatását kérő alkalmazottak szerint valószínűleg már a következő hónapokban megvalósulhatnak a tervek. „Sajnos beigazolódott az, amiről már korábban is beszéltünk. Pontos számok még nincsenek, de a gyűlésen elhangzottak alapján arra lehet következtetni, hogy az átszervezéssel körülbelül 150 alkalmazott kerülhet át a külsős céghez, legalább ugyanennyi munkahelye kerülhet veszélybeˮ – közölte lapunkkal a vállalat kelet-szlovákiai részlegének egyik vezető beosztású munkatársa.

Javult a helyzet

A Cargo júliusban arról számolt be, hogy az idei év sokkal kedvezőbb eredményeket hozott számukra a korábban megjósoltakhoz képest. Bár a vállalat az egy évvel korábbi állapothoz képest 25 százalékkal több árut szállított, a 2019-es eredményekhez képest viszont legalább 5 százalékos a lemaradásuk. A vállalat ugyanakkor azt is kijelentette, hogy az áruszállítás elsősorban a magasabb bevételek, a jobb gazdálkodás és a cégek működtetését segítő banki források csökkenése miatt nőtt meg. „A ZSSK Cargo vezetése nemrégiben mégiscsak jóváhagyta a kelet-szlovákiai átrakóállomás átszervezését. A Bulk Transshipment Slovakia (BTS) nevű leányvállalatunkban egy olyan automatizált átrakókomplexumot hoztunk létre, melyhez hozzátartoznak az úgynevezett automata döntőberendezések is. Ennek a rendszernek köszönhetően akár egyharmadára tudjuk csökkenteni a szén vagy a vasérc átrakásának árát. A szóban forgó átszervezésnek köszönhetően végre végleg eltávolodunk a régi technológiától, beleértve a markológépek használatátˮ – nyilatkozta az Új Szónak Roman Gono, a ZSSK Cargo igazgatótanácsának elnöke.



Maradnak a munkások

Gono mindezek mellett azt állítja, hogy bár a keleti részlegen belül tervezett átszervezés többtucatnyi alkalmazottat érint, az alkalmazottaknak nincs mitől tartaniuk. „Tömeges elbocsátásról szó sem lehet. A keleti részlegen dolgozó alkalmazottak túlnyomó része ezentúl a BTS-hez fog tartozni, a munkavégzés helye nem változik. Az áthelyezettek fizetése nem változik, legalább annyit fognak keresni, mint most. Néhány alkalmazottnak új pozíciókat ajánlunk fel a vállalaton belül. Azok, akik visszautasítják ezt a lehetőséget, egy valóban gazdag szociális csomagból választhatnak, melyet már előkészítettünk. Az a célunk, hogy mindenkit megtartsunk, hiszen a ZSSK Cargónak kiváló gárdája van. Ha valaki mégis úgy dönt, hogy elmegy tőlünk, akkor ezt a természetes változás részeként könyveljük majd elˮ – mondta Roman Gono.

„A gyűlésen elhangzottak papíron jól mutatnak, de ha figyelembe vesszük, hogy az átszervezés a keleti részleg átrakói és forgalmi részlegeit érinti, akkor összességében mintegy 300-350 alkalmazottról van szó. Ezeknek ugyebár legalább a felét fogják átszervezni a BTS-hez, de arról senki sem beszélt, hogy mi lesz azokkal, akik a Cargónál maradnak. Valószínűleg a jól bevált gyakorlatot fogják alkalmazni: távolabbi munkahelyeket fognak felkínálni, de mivel a tiszacsernyői részlegen dolgozók átlag életkora a 45–55 év között mozog, valószínűleg sokan visszautasítják majd ezt az ajánlatot, ami egyértelműen az elbocsátásukhoz vezet. Számomra az is kérdéses, hogy a magánkézben lévő BTS milyen mértékben és meddig lesz képes megtartani a hozzájuk átszervezett munkásokat, illetve azt is jó lenne tudni, hogy mit kezd egy ilyen vállalat a nyugdíjkorhatár szélén álló alkalmazottakkalˮ – mondta lapunk informátora.