Körvonalazódik az izsai Leányvár látogatóközpontja

Ahogyan arról már a nyár elején beszámoltunk, Nyitra megye képviselő-testülete elfogadott egy tervet, amely az izsai Duna-parton található egykori, az UNESCO világörökségi listáján is szereplő Kelemantia turisztikai potenciálját bővítené. Mostanra körvonalazódni látszik, hogy melyek lesznek a következő lépések. Orosz Örs (Szövetség) Nyitra megyei képviselő, ill. a turisztikai bizottság vezetője szerdai sajtótájékoztatóján közölte, Csenger Tiborral (megyei alelnök), Dušan Káčerrel (a megyei kulturális és idegenforgalmi főosztály vezetője), valamint Domin Istvánnal (izsai polgármester) elkezdtek rendszerszintűen foglalkozni a római kori tábor fejlesztési lehetőségeivel. Dušan Káčer megbízást kapott arra, hogy kezdje el a terület telekrendezését. Tudvalevő, hogy a Leányváron és környékén egyrészt több tulajdonos osztozik, ill. van, ahol az sem egyértelmű, hogy kihez tartozik az adott parcella. Ezek a problémák eleve lehetetlenné tesznek bármiféle kulturális és turisztikai beruházást, ezért elkerülhetetlen a tisztázásuk. Domin István lapunknak hozzátette, a tulajdonviszonyok problémát jelentettek a régészeti ásatások kivitelezésénél is.

A Műemlékvédelmi Hivatal néhány éve egy védelmi zónát határozott a Leányvár körül. „Itt két olyan parcella van, amelyen lehetőség van a beépítésre“ – hangsúlyozta Orosz Örs. Ezeken a helyeken épülhetne meg egy alapvető infrastruktúrával ellátott látogatóközpont, amelyet könnyen fekereshetnének az EuroVelo 6-os kerékpárúton erre elhaladó turisták is. Domin István megkeresésünkre kifejtette, eredetileg egy több megállóból álló épületsorban gondolkodtak, ám a Műemlékvédelmi Hivatal javaslatára ezt elvetették, s most már egy egységes, funkcionális építmény megépítéséről van szó. Az ásatások idején ebben kaphatnának egy szakmai műhelyet a helyszínen dolgozó régészek. Emellett egy frissítőpont is működne itt, ahol megpihenhetnének a kirándulók, s természetesen valamilyen típusú kiállítótérnek is helyet adna a látogatóközpont.

A jelenlegi állás szerint létrejött egy projekt-konzorcium az izsai önkormányzat, ill. a Magyar Nemzeti Múzeum részvételével, s ilyen módon vennének részt az INTERREG-programban. A megye az egyelőre még tisztázatlan tulajdonjogi viszonyok miatt nem tudott részt venni ebben a kezdeményezésben, ám ez nem jelent akadályt abban, hogy aktívan, pártoló tagként támogassa a fejlesztést. A következő megyei ülésen szeretnének pénzbeli támogatást nyújtani a Izsa községnek ahhoz, hogy ki tudják fizetni a projekt előkészítését. A mostani elképzelések szerint több mint 21 ezer eurót ítélnek majd meg az önkormányzatnak. Domin István elmondta, szeptember 15-ig kell leadniuk a pályázatot, amelynek elbírálása decemberben várható.