Újra nekifutnak az izsai Leányvár fejlesztésének

Az izsai Leányvár – más néven Kelemantia – 2021-től az UNESCO által jegyzett világörökségi helyszínnek számít. Az egykori ókori hídfőerőd a térség egyik legegyedibb történelmi építészeti emléke, s országos szinten is páratlan a jelentősége. A benne rejlő potenciál kiaknázásával már régóta foglalkozik az izsai önkormányzat is, ám a sikerek ellenére a fejlesztési ötleteket nem mindig egyszerű valósággá tenni. Erre tesz most egy újabb próbát Nyitra megye. Csenger Tibor (Szövetség) alelnök javaslatára a legutóbbi megyei testületi ülésen a képviselők elfogadták a „Rómaiak nyomában a Duna mentén” c. tervet.

Az eddigi fejlesztési elképzelések egyik fő gátja az volt, hogy a tábor területén a Duna Menti Múzeum – és ezen keresztül Nyitra megye – a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalattal (SVP) osztozik. Csenger Tibor a képviselőcsoportjuk komáromi sajtótájékoztatóján elmondta, a kormányválság előtt gyakorlatilag már megegyeztek az SVP akkori vezetésével a helyzet rendezéséről, ám őket azóta leváltották, így újra tárgyalóasztalhoz kell ülniük a vállalat új képviselőivel.

„Azért került most napirendre ez a terv, mert elindult az Interreg VI-A szlovák-magyar program, és pont a kulturális örökségnek minősülő építmények felújítására került kiírásra egy 35 millió eurós csomag. Megyeként ebben szeretnénk részt venni, ehhez szükségesek ezek a területrendezések is”

– fejtegette az alelnök.

A megyei üléshez csatolt anyagban nagyvonalúan egyelőre annyi áll, hogy a turisztikai infrastruktúrát építenék ki a helyszínen. Csenger egészen konkrétan egy látogatóközpontról beszélt. A testület egyben meghagyta a megyei hivatal igazgatójának, hogy a megye költségvetésében biztosítson forrásokat a fejlesztés megvalósításához.

Orosz Örs képviselő a műemlékkel kapcsolatban kifejtette, régészetileg sok mindent lehet már tudni erről a helyszínről, azonban turisztikailag nincs eléggé kiaknázva. A tervhez kapcsolódó projektdokumentáció elkészítésében Izsa önkormányzatával működnek majd együtt.