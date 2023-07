Körültekintéssel kezelik a cukorbetegséget

Az év eleje óta működő diabetológiai ambulanciát Mariia Mudryk vezeti. „Diagnosztizáljuk, kivizsgáljuk és gyógyítjuk a cukorbetegség különféle válfajaival élő betegeket. Ez leginkább 1-es vagy 2-es típusú diabéteszt, de egyben más sajátos betegségtípusokat is jelent, például a terhességi cukorbetegséget“ – összegzi a fő tevékenységüket. Minden rendelői riportban szóba kerülnek az esetszámok és a gyakoriság. Ami a cukorbetegséget illeti, folyamatosan és világszerte emelkedik a páciensek száma, főleg ami a 2-es típust illeti, ami nagyjából az esetek 90%-át teszi ki. Ez Komáromban sincs máshogy, mivel gyakorlatilag civilizációs betegségről van szó. Beszélünk egy kicsit arról is, hogy az általános társadalmi és életmódbeli hatások mellett a járvány is jócskán megnehezítette a cukorbetegek életét. „A koronavírus bizonyosan nyomot hagyott a páciensek diagnosztizálásán is. Jelentősen korlátozva volt például a mozgás, mert az a páciens aki nem mozog, túlsúlyos, az ki van téve a 2-es típusú diabétesznek“ – fejtegeti Mariia Mudryk. Hozzáfűzi, ennél a betegségtípusnál sokszor csak akkor veszik észre az emberek, hogy baj van, amikor már előrehaladott szövődményeket tapasztalnak magukon. Épp ezért ő nagyon ajánlja a szűrővizsgálatokon való részvételt, különösen akkor, ha valaki túlsúlyos vagy a családjában előfordult már a betegség. Leggyakrabban ugyanis a szűréseken derül ki valakiről, hogy diabétesszel él.

Minden munkanapon rendelnek, viszont próbálják úgy beosztani a munkát, hogy az adott napon csak a páciensek diagnosztizálásával tudjanak foglalkozni, míg máskor az inzulinfüggő esetekre összpontosítanak, akik esetében több időre van szükség ahhoz, hogy megtanulják a különféle eszközök használatát. Nagy hangsúlyt fektetnek a tanácsadásra is.