Kitartásra buzdítják a rákbetegeket

Az önkormányzat kulturális osztálya a világnap alkalmából egy konferenciát szeretett volna szervezni, de mivel ismét rohamosan emelkedik a fertőzöttek száma, s a daganatos betegséggel küzdők immunrendszere egyébként is gyengébb az átlagosnál, a szervezők végül úgy döntöttek, a tervezett konferenciát a virtuális térben tartják meg. „Az online térbe áthelyezett konferencia gyakorlatilag két húszperces film vetítésével valósult meg. Az egyik filmben Bibiana Béreš, a tőketerebesi kórház onkológiai osztályának főorvosa egy szakmai beszámoló keretében szólt a nézőkhöz, utána Gabriela Kosťuová, a Szlovák Rákellenes Liga szakembere beszélt a szervezet tevékenységéről, végül Klára Kosťuová is megosztotta személyes tapasztalatait a betegség elleni küzdelméről. A másik kisfilmben egy általam készített interjú látható, melyben egy régióbeli hölggyel, Sačko Évával beszélgetek a személyes tapasztalatairól és arról, hogyan élte meg az elmúlt 16 évet, amióta nála is rákos megbetegedést diagnosztizáltak. Az interjú során többek között arról beszél, hogyan érintette őt emberileg és lelkileg a betegség jelenléte, hogyan álltak hozzá a családtagjai, a barátai és a közvetlen környezete, de szó esik például a kezelések folyamatáról is. Én azt hiszem, hogy ezek olyan kérdések, amelyekre nemcsak a betegségben szenvedők, hanem az egészségesek is kimondottan hasznos tanácsokat kaphatnak” – közölte lapunkkal Leczo Zoltán, a királyhelmeci önkormányzat kommunikációs szakembere. A két kisfilm publikálása mellett a hivatal kulturális osztályának alkalmazottai a hivatal előtti Millenium téren száz fehér és rózsaszín ballonnal és rövid szlogenekkel ellátott táblákat helyeztek ki, melyekkel a kitartásra és a betegség elleni küzdelemre szeretnék buzdítani az embereket. „Mivel úgy tapasztaljuk, hogy városunkban, régiónkban szinte nincs is olyan ember, akinek közelebbi vagy távolabbi családtagja, barátja vagy épp maga ne lenne érintett az ügyben, munkatársainkkal együtt úgy határoztunk, a témával ilyen formában foglalkozunk. Bízom benne, ezzel is segíteni tudunk, hiszen nemcsak a betegek kezelése, hanem alapvetően a betegség megelőzése is nagyon fontos üzenet” – közölte Pataky Károly, a város polgármestere.

